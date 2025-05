Allerta Meteo Campania, oggi temporali: possibili piogge intense con raffiche di vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello giallo. Dalle 14 alle 23.59 di oggi, martedì 13 maggio, sull’intero territorio regionale si prevedono “precipitazioni caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione che, a scala locale, quindi in alcune zone, potrebbero essere particolarmente intense e accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento”.

“Ai fenomeni attesi” è connesso un rischio idrogeologico che potrebbe comportare allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, frane e caduta massi. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale a seguito di attente valutazioni e diramato a tutti i Comuni della Campania dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile.

La Protezione Civile regionale raccomanda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure di prevenzione strutturali e non strutturali connesse al rischio idrogeologico, nonché di monitorare il verde pubblico e assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

