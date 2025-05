Allerta Meteo Campania: temporali in arrivo in tutta la regione

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica codice giallo. “Dalle 16 di oggi, 15 maggio, alle 16 di domani, 16 maggio, sull’intero territorio regionale, si prevedono precipitazioni caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione che, a scala locale, quindi in alcune zone, potrebbero essere particolarmente intense e accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento“, viene spiegato in una nota. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale della Regione, a seguito di attente valutazioni, e diramato a tutti i Comuni della Campania dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile. Ai fenomeni attesi è connesso un rischio idrogeologico che potrebbe comportare allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, frane e caduta massi.

