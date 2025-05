Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone che colpirà il Centro/Sud tra 15 e 17 Maggio: gli ultimi aggiornamenti sono clamorosi!

MeteoWeb

Cambiano i dettagli sul maltempo delle prossime ore e dei prossimi giorni; non si modifica affatto la tendenza generale. Ci aspettavamo una domenica mattina di pioggia in Sardegna, invece splende il sole: l’ammasso nuvoloso proveniente dalle Baleari è stato più rapido del previsto e si è spostato verso il Centro/Sud peninsulare, dove sta oscurando il sole in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Ma il maltempo continuerà a colpire tutt’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Preoccupa maggiormente il Ciclone Afro-Mediterraneo che colpirà il Centro/Sud tra giovedì 15 e sabato 17 maggio. Vediamo gli ultimi aggiornamenti e tutti i dettagli.

Oggi il maltempo si accenderà soprattutto nelle ore pomeridiane, con i consueti temporali nelle zone interne del Paese, ma il nucleo nuvoloso che dal mar Tirreno si muove verso il Sud determinerà piogge sparse anche nelle Regioni meridionali:

I temporali pomeridiani colpiranno principalmente la Sardegna e le Regioni del Centro, ma non mancheranno fenomeni sparsi anche in Toscana e al Nord:

Domani, lunedì 12 maggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle ore pomeridiane con forti temporali in tutt’Italia. Avremo fenomeni intensi in tutte le Regioni, come possiamo vedere dalla mappa del modello Moloch. Localmente saranno fenomeni molto intensi con nubifragi e grandinate, sempre più frequenti nel nostro Paese.

L’evoluzione successiva è quella più seria e preoccupante. Martedì 13 maggio continueranno i forti temporali pomeridiani, ma sarà il Ciclone Afro-Mediterraneo di metà settimana a scompaginare la situazione e determinare una nuova, brusca, violenta, intensa e duratura ondata di maltempo sull’Italia, coinvolgendo tutte le Regioni del Centro/Sud. Vediamo insieme tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone Afro-Mediterraneo di 15-17 Maggio

La tempesta in arrivo a metà settimana è assolutamente confermata rispetto a quanto già illustrato nelle previsioni dei giorni scorsi. Siamo riusciti a prevederla con grande precisione già con 8-9 giorni di anticipo: è l’ennesima conferma dei grandi passi avanti che la meteorologia ha compiuto negli ultimi anni. Questo Ciclone (è ancora prematuro parlare di Medicane, ma potrebbe diventare tale) nascerà nel Maghreb su impulso di un Ciclone Atlantico che dal Golfo di Biscaglia, nei prossimi giorni si muoverà tramite la Spagna su Marocco e Algeria. Da lì, evolverà in una vera e propria tempesta tra Algeria, Tunisia e Libia, da dove risalirà tutto il Sud Italia da sud/ovest verso nord/est, posizionandosi sul Canale di Sicilia e infine sul mar Jonio, raggiungendo la Grecia nel prossimo weekend.

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF mostrano chiaramente questa dinamica ed evoluzione:

Gli effetti di questa tempesta sul Centro/Sud Italia saranno davvero importanti in termini di intensità, durata ed estensione del maltempo. Il Ciclone arriverà nelle prime ore di Giovedì, risalendo la Tunisia e il Canale di Sicilia e provocando i primi forti temporali in Sardegna e Sicilia. In questa fase la Sicilia sarà la Regione più colpita ma già nel pomeriggio di giovedì il maltempo si estenderà alla Calabria con forti nubifragi.

Nella giornata di venerdì 16 maggio il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Sud, coinvolgendo anche Puglia, Basilicata,Campania, Abruzzo e Molise. I fenomeni più intensi colpiranno proprio le Regioni meridionali. Gli “spaghetti” sono eloquenti: a Palermo avremo piogge a fondoscala, con veri e propri nubifragi che colpiranno il capoluogo siciliano così come la totalità della Regione:

Situazione analoga a Crotone, località simbolica della Calabria centrale che non solo avrà forte maltempo ma anche un lungo periodo di freddo anomalo con temperature che per tutta la settimana rimarranno di gran lunga inferiori rispetto alle medie stagionali:

Situazione simile a Lecce, nel Salento: anche qui si prospettano grandi piogge e temperature a lungo inferiori rispetto alle medie del periodo:

Attenzione alla “ritornante” del Ciclone: quando si porterà sul mar Jonio, nella giornata di sabato 17 maggio, un flusso molto intenso di piogge e temporali colpirà il basso Tirreno, la Calabria e la Sicilia, con un netto e ulteriore calo delle temperature: se nei giorni precedenti la circolazione sarà meridionale con lo scirocco, in questa fase irromperanno bora, grecale e tramontana, per una perturbazione da manuale. Le mappe pluviometriche del modello europeo ECMWF per tutta la settimana sono eloquenti:

Attenzione, quindi, al maltempo dei prossimi giorni. L’Italia vivrà un’altra settimana fredda e perturbata, anche se stavolta i fenomeni più estremi colpiranno il Centro/Sud a differenza della scorsa settimana quando il maltempo ha flagellato il Nord. Nord che comunque non rimarrà a guardare: sarà colpito da fenomeni di maltempo molto intensi soprattutto per i temporali pomeridiani dei prossimi giorni, che si prospettano violentissimi con grandinate e trombe d’aria.

