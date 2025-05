Allerta Meteo, ecco il ciclone spagnolo: punta l’Italia, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per un vortice ciclonico che, dopo avere attraversato la Spagna, raggiungerà l’Italia, determinando forte maltempo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 19 maggio 2025, alle 8 di domani 20 maggio 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Francia sudoccidentale e il confine franco–spagnolo, principalmente per piogge eccessive e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili. Inoltre, è previsto un rischio tornado aumentato appena a Nord dei Pirenei.

Un livello 1 riguarda alcune zone delle Alpi Dinariche, principalmente per raffiche intense e grandine, ma anche per un rischio tornado di livello basso. Un livello 1 è stato emesso per alcune zone dell’Irlanda meridionale, principalmente per alcuni eventi tornado e forti piogge. Infine, un livello 1 comprende alcune zone della Romania fino alla Moldavia, principalmente per raffiche intense e grandine isolata.

Il bollettino ESTOFEX

Mentre un anticiclone di blocco persiste sull’Europa nordoccidentale e sull’Islanda, si verifica un progressivo passaggio di una depressione sull’Europa sudorientale, riporta il bollettino ESTOFEX. Questa caratteristica spinge un fronte freddo attivo in direzione Est-Sud/Est, che sarà accompagnato da convezione organizzata. La depressione in movimento zonale e in indebolimento attraversa l’estrema Spagna settentrionale e i Pirenei orientali prima di entrare nell’area del Golfo del Leone.

Allerta Meteo Italia, ciclone in arrivo dalla Spagna

La depressione in arrivo dalla Spagna si sta muovendo verso Est-Sud/Est e raggiungerà l’Italia nella giornata di domani, martedì 20 maggio. Il nucleo principale del maltempo attraverserà i Pirenei, accompagnato da un fronte freddo attivo e da un getto in quota che favorisce intensa instabilità atmosferica. Le regioni più colpite saranno quelle del Nord Italia, dove si prevedono piogge diffuse e localmente intense, con rischio di temporali anche forti. Sul Centro Italia e sulla Sardegna, le precipitazioni saranno più irregolari ma comunque significative. Non si escludono fenomeni convettivi organizzati e locali nubifragi. Sarà quindi una giornata da monitorare attentamente per il rischio idrogeologico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: