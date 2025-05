Allerta Meteo, il Ciclone Polare avanza verso l’Italia: forte maltempo e temperature in picchiata

MeteoWeb

Avanza verso l’Italia il Ciclone Polare che sta colpendo il cuore dell’Europa centro-settentrionale e questa mattina si trova proprio tra Danimarca e Svezia dove fa molto freddo e infuria il maltempo. A Stoccolma piove con +4°C in pieno giorno, una temperatura clamorosa per fine maggio quando la media delle massime per la capitale svedese è di +19°C. Ma anche in Germania, Svizzera, Austria e Nord Italia il freddo è già arrivato, tanto che sulle Alpi è tornata la neve.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari mostra la posizione del Ciclone Polare in diretta, con l’aria fredda che dal Mare del Nord sfonda su Scozia, Inghilterra e Paesi Bassi:

Al Nord Italia sono in corso forti temporali con temperature in picchiata. Piove a dirotto in Lombardia con nubifragi da Milano e Brescia, dove siamo a +13°C in pieno giorno. Grandi piogge in corso anche al Nord/Est, anche qui con temperature molto basse, di +14°C in pieno giorno in pianura Padana. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord/Est, dove avremo una serata da incubo per le piogge alluvionali che colpiranno Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma altri forti temporali colpiranno Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e il Centro Italia, tra Toscana e Umbria. Prime piogge nel pomeriggio-sera di oggi anche nel Lazio, dove poi il maltempo si intensificherà domani.

Proprio domani, venerdì 23 maggio, il fronte freddo si estenderà al Centro/Sud, con forti piogge e temporali che si estenderanno su Roma, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania sin dal mattino:

Nel weekend le temperature diminuiranno ulteriormente con nuovi fenomeni di instabilità al Centro/Sud. La colonnina di mercurio piomberà 10°C sotto le medie del periodo in tutto il Paese tra sabato, domenica e lunedì 26 maggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: