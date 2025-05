Allerta Meteo, il Ciclone Polare sfonda al Sud: forti temporali in Calabria e Sicilia la prossima notte. E che freddo in tutt’Italia!

MeteoWeb

Freddo e maltempo. Sono le parole chiave di questo mese di maggio in Italia e anche di quest’ultimo weekend di un mese che con ogni probabilità si concluderà con un’anomalia termica negativa nel nostro Paese, per la prima volta da Maggio 2023, dopo 23 mensilità consecutive di caldo anomalo. Clamorose le temperature minime di questa mattina in Emilia Romagna con +5°C a Imola, +6°C a Reggio Emilia, +7°C a Forlì. E domani farà ancora più freddo in tutt’Italia: la prossima notte sarà prevalentemente stellata in tutto il Paese, eccezion fatta per l’estremo Sud, e domattina avremo minime fino a +3/+4°C in pianura Padana e nelle zone interne del Centro.

Farà freddissimo anche in Abruzzo e nelle zone del Centro Italia che hanno rivisto la neve nelle ultime ore, mentre il maltempo si concentrerà all’estremo Sud per lo sfondamento del Ciclone Polare nel cuore del Mediterraneo. In realtà oggi pomeriggio i temporali colpiranno in modo molto intenso anche il Centro Italia, in modo particolare il Lazio. I primi fenomeni si stanno già verificando sui Castelli Romani, con tuoni forti come bombe e nubi minacciose su Ariccia e Genzano. Nel pomeriggio tutta l’area sarà colpita da temporali molto intensi, che si estenderanno all’agro pontino e alla Ciociaria. Forti temporali pomeridiani anche in Sardegna, ma il grosso sarà in Calabria e Sicilia con violenti temporali notturni nel mar Jonio: nubifragi colpiranno Acireale, Catania, Augusta, Siracusa, Noto e dintorni. I fenomeni interesseranno anche l’Aspromonte e lo Stretto di Messina, coinvolgendo la Calabria.

Il maltempo continuerà la prossima settimana, con forti temporali martedì 27 al Nord, mercoledì 28 al Centro e poi ancora nei giorni successivi in gran parte d’Italia, che sarà lambita dalla prima risalita Anticiclonica estiva concentrata sulla Spagna dove arriverà il primo caldo della stagione. Tutti i dettagli nel video:

