Allerta Meteo: ESTOFEX lancia l’allarme maltempo per Adriatico e Balcani | BOLLETTINO

Allerta Meteo per piogge intense, grandine, forti raffiche di vento e rischio tornado: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 21 maggio 2025, alle 8 di domani 22 maggio 2025. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per alcune parti del Mare Adriatico e dei Balcani, principalmente per un rischio regionalmente aumentato di uno o tutti i seguenti pericoli: forti piogge, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e un tornado isolato. Un livello 1 è stato previsto per la Germania sud-occidentale, principalmente per grandine e forti piogge.

Il bollettino ESTOFEX segnala condizioni meteo instabili su gran parte dell’Europa centro-meridionale, a causa di una configurazione di blocco atmosferico alle alte latitudini. Un’area ciclonica sulla Scandinavia richiama aria fresca e stabile da Nord, mentre deboli perturbazioni si spostano verso Sud/Est interessando Francia, Italia, Balcani e Russia.

Nonostante l’instabilità su molte aree, la presenza di scarsa ventilazione in quota o di capping limita l’innesco di temporali organizzati, riducendo il rischio generale di fenomeni severi. Tuttavia, alcune zone mostrano un rischio più elevato.

Nel Sud del Mare Adriatico e lungo le coste balcaniche si attendono temporali forti con pioggia intensa, raffiche di vento e grandine, oltre al possibile sviluppo di trombe marine. Un sistema temporalesco organizzato potrebbe svilupparsi nei pressi del Lago di Scutari (al confine tra l’Albania e il Montenegro) per effetto dei venti umidi da Sud/Est.

Nelle Alpi Dinariche e in aree tra Macedonia del Nord e Grecia settentrionale, sono possibili supercelle isolate con rischio di grandine grossa e forti raffiche. Un indebolimento generale è previsto in serata, ma alcune celle potrebbero persistere fino a mezzanotte. Anche in Italia, da Nord a Sud, sono possibili eventi locali, come evidenzia la seguente mappa.

