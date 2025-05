Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per rischio tornado, grandine grossa e alluvioni lampo

MeteoWeb

Un nuovo peggioramento prenderà il via domani sulle regioni del Centro-Nord dell’Italia favorito dall’arrivo di un ciclone proveniente da Spagna e Francia. Per domani, martedì 20 maggio, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un livello 2 di allerta per un’area al largo a ovest del Golfo di Follonica, principalmente per rischio di tornado, forti piogge, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 circonda questo livello 2 per pericoli simili, ma con probabilità inferiori. Un livello 1 è stato emesso per la Sicilia nordorientale, per un rischio isolato di grandine di grandi dimensioni.

Un livello 1 è stato emesso per parti della Francia orientale, principalmente per forti piogge su scala locale e un rischio di tornado di basso livello.

Un livello 1 è stato emesso per parti dell’Irlanda meridionale, principalmente per un rischio isolato di tornado e forti piogge.

Un livello 1 è stato emesso per parti della Bosnia-Erzegovina e della Croazia, principalmente per un rischio isolato di grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

La situazione

La principale caratteristica di interesse (dal punto di vista convettivo) sarà un’onda di bassa ampiezza che si muove zonalmente/verso est, che esce dal Golfo del Leone a est prima di attraversare il Mar Ligure durante il giorno. Si nota un indebolimento a quote medie e basse. Durante la notte, quest’onda rallenta sull’Italia settentrionale e si allarga in attesa di un altro impulso da nord-ovest (una depressione strutturante sulla Francia), si legge nel bollettino Estofex.

Italia, Golfo di Genova, Mar Ligure e Mar Tirreno

Un evento MCS costiero e in movimento verso est prosegue dalla notte precedente e colpisce l’estremo sud-est della Francia durante le ore mattutine prima di diffondersi nel Golfo di Genova fino a mezzogiorno. Si prevede attività in prossimità della superficie lungo le coste e numerosi temporali organizzati rappresentano una minaccia isolata di grandine e trombe marine. Inoltre, è possibile un rischio di forti piogge.

Di interesse è l’area di livello 2, dove una pronunciata zona di convergenza a ovest del Golfo di Follonica si forma dopo mezzogiorno in un ambiente MUCAPE di 1000 J/kg e DLS di 15m/s. Alcune supercelle a lento movimento presentano il rischio di eventi mesociclonici di tromba marina/tornado in concomitanza con forti piogge, forti raffiche di vento (discendenti) e grandine. Gli esperti Estofex prevedono un potenziale evento MCS V-shaped. “In caso di CI sull’Isola d’Elba, sussiste un serio rischio di alluvione lampo, oltre al rischio menzionato di tornado e grandine”, viene evidenziato.

Gli esperti di Estofex hanno esteso il livello 1 (intorno al livello 2) ben all’interno, nell’Italia nordoccidentale, per tenere conto della convezione a lento movimento e agglomerata con forti piogge, raffiche di vento e grandine. La convezione si indebolisce durante le ore notturne.

Sono possibili temporali isolati o sparsi a forte intensità più a sud, verso l’Italia meridionale/Sicilia, ma nonostante isolati temporali con correnti ascensionali più forti, non è previsto nulla di grave, viene evidenziato nel bollettino Estofex. Tuttavia, è stato aggiunto un piccolo livello 1 per l’area dell’Etna, dove CI su scala locale non può essere esclusa durante il giorno. Se i sistemi eolici locali riuscissero a creare una corrente ascensionale più duratura vicino all’Etna, grandine di grandi dimensioni e forti piogge potrebbero rappresentare un rischio. Questo, tuttavia, è un rischio di fascia bassa e non è supportato da tutti i modelli, viene precisato nel bollettino Estofex.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: