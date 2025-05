Allerta Meteo, FOCUS sul Mega-Ciclone del 15-17 Maggio: mappe molto preoccupanti per il Sud

MeteoWeb

Diventano sempre più preoccupanti le mappe meteo per la prossima settimana sull’Italia, soprattutto per le Regioni del Sud che già domani vedranno il ritorno di piogge e temporali ma poi degenereranno in fenomeni meteo molto più estremi proprio nel corso della prossima settimana. Il primo brusco peggioramento inizierà domenica sera, l’11 maggio, in Sardegna e si estenderà lunedì 12 a tutto il Centro/Sud. Ma a preoccupare maggiormente è un Mega-Ciclone Mediterraneo che tra 15 e 17 Maggio risalirà il Sud Italia dal Maghreb fino ai Balcani.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano un quadro che già ieri sembrava pericoloso. Ovviamente siamo ancora a medio termine e quindi questa tendenza richiede ulteriori approfondimenti, che non mancheranno nelle prossime ore su MeteoWeb. Ma il forte maltempo che questa settimana sta flagellando il Nord Italia, la prossima settimana si sposterà al Sud dove avremo anche un lungo periodo di freddo anomalo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie stagionali.

