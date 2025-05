Allerta Meteo, goccia fredda in arrivo: temporali intensi su Adriatico e Sud Italia

MeteoWeb

Nonostante le previsioni più ottimistiche dei giorni scorsi, che lasciavano intravedere una fase stabile dominata dall’anticiclone africano, l’Italia dovrà ancora fare i conti con un nuovo guasto del tempo, breve ma potenzialmente insidioso. Una goccia fredda atlantica, infatti, è pronta a raggiungere il nostro Paese nella giornata di giovedì 29 maggio, portando con sé temporali intensi, rovesci sparsi e un deciso calo termico, soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Tra realtà e illusioni anticicloniche

Mentre si parlava di un possibile dominio dell’anticiclone subtropicale, capace di portare le prime vere ondate di caldo, la realtà atmosferica si è rivelata ben diversa. Dopo i numerosi temporali che hanno interessato l’Italia nella giornata di martedì 27, la pressione atmosferica ha sì mostrato segnali di ripresa, ma non abbastanza da garantire una stabilità duratura. L’Atlantico ha infatti altri piani: una saccatura in quota, collegata a un’area depressionaria, scivolerà verso i Balcani e influenzerà anche parte della nostra Penisola.

Verso un giovedì instabile: la traiettoria della goccia fredda

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, in particolare quelle fornite dal modello europeo ECMWF, il peggioramento prenderà forma nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. In una prima fase, le precipitazioni interesseranno il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, estendendosi rapidamente verso sud-est.

Nel corso della mattinata di giovedì, i fenomeni si concentreranno sulle regioni adriatiche centrali, coinvolgendo Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, con temporali a tratti forti e locali grandinate. Entro il pomeriggio, il peggioramento raggiungerà anche il Sud, in particolare Puglia, Basilicata e Calabria, dove si prevedono rovesci diffusi e picchi pluviometrici superiori ai 30 mm.

Dove colpirà più forte

Sebbene l’intero versante orientale dell’Italia sarà interessato da questa ondata instabile, le regioni del medio e basso Adriatico e quelle meridionali saranno le più colpite. Le simulazioni numeriche indicano che Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria saranno le zone più esposte, con fenomeni anche intensi e possibilità di nubifragi localizzati.

Sul resto del territorio, le condizioni saranno più variabili, con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche breve pioggia pomeridiana su zone interne del Centro-Nord, ma senza fenomeni particolarmente rilevanti.

Venti forti e clima fresco al Sud

Un altro elemento da non sottovalutare sarà il vento di tramontana, che soffierà con intensità sostenuta soprattutto tra l’Adriatico meridionale e il Sud Italia. Oltre a favorire un’ulteriore sensazione di fresco, questi venti accentueranno l’instabilità atmosferica in prossimità delle aree costiere e interne, contribuendo a un quadro meteo dai tratti quasi autunnali, lontano dai canoni della stabilità estiva.

Conclusione: un’Italia ancora nel mirino delle perturbazioni

Il mese di maggio, ormai agli sgoccioli, continua a sorprendere con nuovi colpi di scena meteorologici. Mentre l’anticiclone africano tarda a imporsi, le infiltrazioni atlantiche riescono ancora a destabilizzare l’atmosfera, con effetti evidenti su gran parte del Centro-Sud.

Giovedì 29 maggio sarà una giornata da monitorare con attenzione, in particolare lungo l’Adriatico e al Sud, dove ombrelli e attenzione alla viabilità saranno necessari. Per l’arrivo del vero caldo estivo, probabilmente, toccherà attendere ancora qualche giorno.

