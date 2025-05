Allerta Meteo Lombardia: rovesci intensi e grandine in arrivo su Milano e Pianura Padana

MeteoWeb

Un nuovo fronte instabile si affaccia sulla Lombardia, e già dal pomeriggio odierno iniziano a manifestarsi i primi segnali di una perturbazione più organizzata attesa nelle prossime ore. Nella fascia prealpina, tra le province di Bergamo, Lecco e l’area nord-orientale del milanese, si sono sviluppati nuclei temporaleschi localizzati, con intensa attività elettrica e rovesci intermittenti.

Tra i comuni più colpiti in questa fase iniziale c’è Monza e dintorni, dove un sistema convettivo attivo sta dando luogo a tuoni frequenti e fulminazioni ravvicinate, con la possibilità – secondo i dati radar – di grandinate localizzate, specie nei settori più esposti al flusso umido da sudovest.

Peggioramento in arrivo: notte ad alta instabilità sulla Pianura Padana

Il cuore del peggioramento è però atteso nella notte tra oggi e domani, quando la situazione atmosferica diventerà ancora più dinamica. Le attuali proiezioni confermano la formazione di una linea temporalesca ben definita, che dai rilievi prealpini si muoverà gradualmente verso le aree pianeggianti.

Si tratterà di una linea di rovesci e temporali con caratteristiche anche di forte intensità, alimentata da aria instabile in quota e da un gradiente termico marcato tra i rilievi e la pianura. Le province potenzialmente interessate includono non solo il milanese e la Brianza, ma anche il Cremonese, il Lodigiano, il Mantovano e parte del Bresciano.

In questa fase saranno possibili:

rovesci intensi concentrati in brevi lassi di tempo,

concentrati in brevi lassi di tempo, attività elettrica molto accentuata ,

, colpi di vento in prossimità delle celle più attive,

in prossimità delle celle più attive, episodi di grandine nei punti dove i contrasti termici saranno più marcati.

Miglioramento nel corso della giornata: torna il sole da ovest

Fortunatamente, il passaggio perturbato sarà rapido. Secondo le attuali previsioni, a partire dalla tarda mattinata la situazione tenderà a migliorare in modo progressivo, con ampie schiarite in arrivo da ovest verso est.

Il cielo diventerà poco nuvoloso o sereno entro le ore centrali della giornata, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della Lombardia centro-occidentale. Anche i settori orientali, come il Bresciano e il Mantovano, godranno di un netto miglioramento entro il tardo pomeriggio.

Conclusioni: temporali rapidi ma intensi, poi spazio al sole

Il peggioramento atteso tra la serata e la notte rappresenta una classica dinamica convettiva pre-estiva, in cui l’ingresso di aria più fresca in quota innesca fenomeni temporaleschi anche intensi, ma di breve durata. L’elevato riscaldamento diurno, unito all’umidità nei bassi strati, favorisce la genesi di celle temporalesche autosostenute, che possono anche causare disagi locali, soprattutto nelle zone urbanizzate.

La giornata di domani, però, sarà destinata a chiudersi con tempo più stabile, in un contesto di variabilità primaverile ancora vivace ma sempre più orientato verso la stagione estiva.

