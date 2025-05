Maltempo, inizia il peggioramento: forti temporali in Lombardia, Ronco Briantino imbiancata dalla grandine | VIDEO

MeteoWeb

In Lombardia sono in atto i primi forti temporali legati al peggioramento che stanotte colpirà gran parte della Pianura Padana. I fenomeni si stanno sviluppando tra la provincia di Bergamo, Lecco e vicino Monza. Segnalati tanti fulmini e grandinate tra le province di Bergamo e Monza Brianza. A Ronco Briantino, la grandinata è stata così intensa da imbiancare strade e giardini, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

I temporali continueranno a colpire il Nord-Ovest, in Piemonte e Lombardia, fino a domani mattina, con violenti nubifragi su Milano, Varese, Como, Monza, Bergamo, Pavia e Lodi. Queste le città più colpite dai fenomeni estremi. Ma nel pomeriggio-sera di domani, il maltempo si estenderà alle regioni del Centro colpendo in modo molto pesante gran parte del territorio nazionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.