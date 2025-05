Allerta Meteo, nasce l’occhio del Ciclone “Ines” al Sud: il maltempo si intensifica, sta per iniziare la fase peggiore | LIVE

MeteoWeb

Sta iniziando la fase peggiore dell’ondata di maltempo in corso sull’Italia a causa della risalita del Ciclone Afro-Mediterraneo denominato Ines dal Maghreb alla Grecia. Il Ciclone si trova sulla Sicilia occidentale, dov’è ben visibile la formazione dell’occhio del ciclone tramite l’osservazione delle immagini satellitari. I temporali più forti stanno risalendo Malta (oltre 25mm di pioggia a La Valletta) verso la Sicilia orientale, mentre altri nuclei temporaleschi si stanno formando nella Sicilia occidentale.

Attenzione ai forti temporali che iniziano a proliferare al Nord/Est, il primo molto intenso nel veronese ma anche in Friuli Venezia Giulia:

Attenzione ai fenomeni più estremi, nella serata odierna e nella giornata di domani venerdì 16 maggio. Proprio per domani, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni del Sud. E la tappa del Giro d’Italia in Abruzzo è a rischio, dopo il disastro di oggi in Campania.

Nel video gli ultimi aggiornamenti e le mappe:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: