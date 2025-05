Allerta Meteo Sicilia, “scuole chiuse a Messina” ma è una fake news

MeteoWeb

Nelle scorse ore, i sindaci di molti Comuni della Sicilia hanno deciso di chiudere le scuole per domani, giovedì 15 maggio, alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile e valida per tutta l’isola. Ma tra queste non c’è la città di Messina. “In queste ore sta girando una falsa ordinanza che annuncia la chiusura delle scuole per domani. Si tratta di un documento non autentico, privo di qualunque validità”, scrive in un post su Facebook il sindaco Federico Basile.

“Le comunicazioni ufficiali del Comune vengono diffuse esclusivamente tramite i comunicati stampa, il sito istituzionale e, ove necessario, anche attraverso i miei profili social. Invitiamo tutti i cittadini a non condividere informazioni non verificate e a fare sempre riferimento alle fonti ufficiali per evitare confusione e allarmismi ingiustificati. La diffusione di notizie false è un atto grave e irresponsabile”, conclude il sindaco.