Allerta Meteo arancione in Sicilia: scuole chiuse in molti Comuni domani | ELENCO

Un Ciclone Afro-Mediterraneo porterà forte maltempo al Sud Italia nei prossimi giorni. Una delle regioni a risentire gli effetti maggiori sarà la Sicilia, dove la Protezione Civile nazionale ha diramato un’allerta meteo arancione che interessa tutta l’isola. Sono previsti temporali e forti piogge dalle prime ore del mattino di domani e per le successive 24-36 ore. Alla luce delle previsioni meteo, i sindaci di molti Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo domani, giovedì 15 maggio:

Agrigento

Catania

Ragusa

Siracusa

Aci Castello (Catania)

(Catania) Aci Catena (Catania)

(Catania) Aci Sant’Antonio (Catania)

(Catania) Acireale (Catania)

(Catania) Antillo (Messina)

(Messina) Avola (Siracusa)

(Siracusa) Bivona (Agrigento)

(Agrigento) Buccheri (Siracusa)

(Siracusa) Caltagirone (Catania)

(Catania) Camporotondo Etneo (Catania)

(Catania) Canicattì (Agrigento)

(Agrigento) Chiaramonte Gulfi (Ragusa)

(Ragusa) Floridia (Siracusa)

(Siracusa) Furci Siculo (Messina)

(Messina) Gallodoro (Messina)

(Messina) Giarratana (Ragusa)

(Ragusa) Letojanni (Messina)

(Messina) Limina (Messina)

(Messina) Mandanici (Messina)

(Messina) Menfi (Agrigento)

(Agrigento) Modica (Ragusa)

(Ragusa) Mongiuffi Melia (Messina)

(Messina) Montallegro (Agrigento)

(Agrigento) Motta Sant’Anastasia (Catania)

(Catania) Nizza di Sicilia (Messina)

(Messina) Noto (Siracusa)

(Siracusa) Pagliara (Messina)

(Messina) Palma di Montechiaro (Agrigento)

(Agrigento) Paternò (Catania)

(Catania) Porto Empedocle (Agrigento)

(Agrigento) Portopalo di Capo Passero (Siracusa)

(Siracusa) Priolo Gargallo (Siracusa)

(Siracusa) Ribera (Agrigento)

(Agrigento) Riposto (Catania)

(Catania) Roccalumera (Messina)

(Messina) Rosolini (Siracusa)

(Siracusa) San Giovanni La Punta (Catania)

(Catania) San Pietro Clarenza (Catania)

(Catania) Sant’Alessio Siculo (Messina)

(Messina) Santa Teresa di Riva (Messina)

(Messina) Savoca (Messina)

(Messina) Sciacca (Agrigento)

(Agrigento) Tremestieri Etneo (Catania)

(Catania) Valverde (Catania)

(Catania) Vittoria (Ragusa)

Elenco in aggiornamento.

