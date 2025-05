Allerta Meteo, il Super-Ciclone Afro Mediterraneo è arrivato: forte maltempo, stasera e domani il clou | MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

E’ arrivato sull’Italia il maltempo provocato dal Super-Ciclone Afro Mediterraneo ufficialmente denominato “Ines” dall’Università di Berlino. Il ciclone, che ieri pomeriggio ha scatenato violentissime tempeste di sabbia in Algeria, la scorsa notte ha attraversato proprio il Maghreb settentrionale arrivando in Tunisia con un minimo barico di circa 998hPa, molto profondo. Questa mattina la violenta perturbazione si è portata nel golfo di Gabès, raggiungendo il Mediterraneo e alimentando da lì i primi fenomeni estremi sul Sud Italia.

Intanto il maltempo ha già flagellato il Maghreb, provocando morti e distruzione in Algeria e violenti nubifragi anche in Tunisia. Eloquente la mappa di analisi del modello tedesco DWD con la situazione barica della scorsa notte:

La situazione precipiterà nelle prossime ore: la tempesta si muoverà sul Canale di Sicilia, verso ovest, risalendo poi tutto il mar Jonio entro il primo pomeriggio di domani, venerdì 16 maggio, quando il Ciclone sarà posizionato tra la Grecia e la Puglia, appena a Sud del Canale d’Otranto che separa il Salento dai Balcani. Una situazione estrema che attiverà fredde e impetuose correnti di bora che scenderanno giù lungo l’Italia facendo crollare le temperature e portando la neve a bassa quota sull’Appennino nel corso della giornata di domani.

Allerta Meteo: tutti i dettagli sul maltempo in arrivo

Il maltempo si sta intensificando proprio in queste ore. In Sicilia sono in corso i primi violenti nubifragi nell’hinterland palermitano, dove nelle ultime ore sono già caduti 89mm di pioggia a Corleone, 63mm a Bisacquino, 57mm ad Altavilla Milicia. Piove a dirotto anche a Palermo, dove la temperatura è piombata a +16°C in pieno giorno, come se fossimo in inverno. Grande preoccupazione per il pomeriggio-sera: tutta la Sicilia verrà investita da temporali violentissimi, con forti nubifragi in molte località – se non in tutte – del territorio isolano.

Contestualmente, il maltempo si estenderà alla Calabria e si svilupperanno forti temporali pomeridiani nel Lazio, in Abruzzo, in Campania, Puglia e Basilicata. Ma la situazione più estrema e preoccupante è quella di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove in serata irromperà una bora impetuosa che innescherà temporali violentissimi tra Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo, Ferrara, Modena, Bologna, Cesena e Forlì. Alto rischio, in queste aree, di grandinate, bombe d’acqua e trombe d’aria. Le temperature crolleranno sotto i +10°C in pianura entro mezzanotte.

Impressionante la mappa con le previsioni dei venti per la notte, con una bora impetuosa su tutto il medio e alto Adriatico: le temperature crolleranno su valori invernali, arriverà la neve sull’Appennino oltre i 1.000/1.200 metri in Emilia Romagna e nelle Marche, e sulle coste avremo furiose mareggiate.

Allerta Meteo: domani, venerdì 16 maggio, ancora forte maltempo e temperature in picchiata

Domani, con il Ciclone in risalita sullo Jonio, le temperature crolleranno in tutt’Italia e il maltempo si concentrerà al Sud e nelle Regioni Adriatiche. Attenzione al mattino su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con nevicate sui rilievi appenninici anche in Abruzzo e Molise oltre i 1.200/1.400 metri di altitudine. Forte maltempo persistente in Calabria e Sicilia, con temporali intensi e piogge abbondanti:

Nel pomeriggio-sera i fenomeni più estremi si concentreranno al Sud, in Calabria e Sicilia, ma non mancheranno forti temporali pomeridiani nel Lazio e in Sardegna, e al Nord/Est tra Austria e Triveneto. Attenzione alle temperature: farà decisamente freddo.

E il maltempo proseguirà anche sabato. Poi breve tregua domenica, e una nuova ondata perturbata la prossima settimana. Tutti i dettagli nel video di seguito:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: