Allerta Meteo, domani fortissimi temporali, neve, grandine e supercelle al Nord: focus regione per regione

MeteoWeb

Una nuova e intensa fase di maltempo colpirà il Nord Italia tra la sera di mercoledì 21 e la giornata di giovedì 22 maggio 2025, a causa dell’ingresso di una saccatura di origine artica che porterà aria fredda in quota e un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Perché preoccupa questa perturbazione

L’interazione tra masse d’aria di natura molto diversa – l’aria fredda in arrivo dal Nord Europa e quella più mite e umida presente sul Mediterraneo – innescherà fenomeni atmosferici potenzialmente violenti: nubifragi, temporali autorigeneranti, grandinate anche di grosse dimensioni, raffiche di vento molto forti e la possibilità concreta di supercelle temporalesche, in particolare su settori alpini e prealpini di Lombardia e Veneto.

Secondo le analisi più aggiornate dei principali centri di calcolo meteorologico, l’intero comparto nord-occidentale e nord-orientale del Paese sarà sotto osservazione, con particolare attenzione alle aree montane e pedemontane, ma anche alle coste liguri e alla pianura padana centrale.

Le zone più a rischio: analisi dettagliata regione per regione

Veneto

Dalla sera di mercoledì 21 e per tutta la giornata di giovedì 22 si prevedono piogge abbondanti e temporali forti, soprattutto sulle Prealpi vicentine e trevigiane. Attenzione a rovesci ripetuti e possibilità di grandine.

Lombardia

Giovedì 22 maggio è atteso un peggioramento generalizzato. Piogge diffuse già dal mattino, più intense tra Prealpi, Bergamasca e alta Brianza. Rischio di supercelle, venti forti e calo termico.

Friuli Venezia Giulia

Correnti sud-occidentali in quota e Scirocco nei bassi strati porteranno piogge intense sulle Prealpi e temporali diffusi anche su pianura e costa. Vento sostenuto su tutto il territorio.

Trentino Alto Adige

Giovedì instabile con rovesci intensi e piogge diffuse, specie nei settori meridionali. In serata possibile attenuazione. Venti in rotazione da sud-ovest a nord, fino a forti in quota.

Liguria

Temporali intensi tra notte e mattino su zone interne, poi in estensione verso la costa nel pomeriggio. Possibili grandinate e mareggiate da Libeccio in serata. Mare agitato e venti ciclonici.

Toscana

Instabilità marcata con temporali e piogge sparse soprattutto sul nord della regione. Vento di Scirocco in rotazione a Libeccio. Temperature in calo e mare mosso o molto mosso.

Piemonte

Piogge diffuse e temporali anche forti con grandine e raffiche di vento. Fenomeni più diffusi al mattino, poi localizzati a sud nel pomeriggio. Miglioramento dalla sera.

Conclusioni: perché giovedì 22 maggio è una giornata da seguire con attenzione

Quella di giovedì 22 maggio sarà una delle giornate più instabili e pericolose di maggio 2025 sul fronte meteorologico. Le condizioni saranno favorevoli alla formazione di temporali molto intensi e potenzialmente pericolosi, con elevato rischio di allagamenti, smottamenti e danni da vento o grandine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: