Alluvioni Romania, allagata un’importante miniera di sale: si lotta per salvarla | VIDEO

Le forti piogge di maggio, che hanno causato importanti alluvioni in Romania, hanno parzialmente allagato una miniera di sale, costringendola alla chiusura mentre le autorità cercano soluzioni per salvarla. “La priorità è fermare le infiltrazioni in modo da poter ispezionare il sito e preparare l’intervento“, ha dichiarato Petres Sandor, Prefetto della regione di Hargita, in Transilvania. Chiusa dal 5 maggio, la miniera situata nella città di Praid, 70km a nord di Sighisoara, è in funzione fin dall’antichità. Le forti piogge hanno ingrossato un fiume vicino, aggravando le infiltrazioni negli ultimi giorni. Secondo i dati ufficiali, la portata ha raggiunto un livello mai visto negli ultimi trent’anni, oltre 100 volte superiore alla media abituale. Per il momento, la miniera non è a rischio crollo, ha aggiunto Sandor.

Secondo una dichiarazione della compagnia nazionale del sale, che gestisce il sito, le scorte sono state compromesse, così come le attrezzature e i macchinari, che non saranno riparabili.

Il Ministro dell’Ambiente rumeno Mircea Fechet ha definito l’alluvione una “vera tragedia” in un’intervista rilasciata alla televisione Digi24. “Dobbiamo salvare non solo la miniera, ma anche l’intera area circostante, perché migliaia di persone stanno potenzialmente perdendo i propri mezzi di sussistenza“, ha affermato.

La miniera, che continua a fornire sale, è stata parzialmente convertita in un centro di cura per le malattie respiratorie e nel 2024 sono stati registrati quasi 500.000 visitatori. “Per i residenti locali, è la fine del mondo”, ha dichiarato il Prefetto Petres Sandor.

Decine di residenti hanno protestato ieri per denunciare la mancanza di misure preventive. Mercoledì 28 maggio, la regione, che ospita la più grande popolazione ungherese in Romania, ha ricevuto su Facebook assistenza “finanziaria e logistica” dal Primo Ministro ungherese Viktor Orbán.