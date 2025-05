Gli animalisti denunciano una tiktoker: “ha maltrattato una tartaruga”

MeteoWeb

“Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA annunciano di aver denunciato Rita De Crescenzo nota TIK TOKER per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’aticolo 544 del codice penale per “lavato con del detergente una tartaruga di terra con il rischio di provocare dei danni permanenti all’epidermide ed al guscio dell’animale”. Ma non è solo questo. Infatti, in un comunicato stampa, gli animalisti di AIDAA scrivono senza mezzi termini che: “Rita De Crescenzo nata a Napoli nel 1979 e che il prossimo 10 agosto compirà dunque 46 anni da diverso tempo pubblica dei video in cui il maltrattamento o la morte di animali vengono irrise ed utilizzate solo per aumentare i like e presumibilmente monetizzare e questo è semplicemente vergognoso.

In particolare- continua il duro comunicato dell’Associazione Animalista- vi sono video in cui si mostrano topi morti e addirittura una gallina lanciata contro la stessa De Crescenzo, ma nel video in cui la donna mostra di lavare una tartaruga con il detergente si va oltre la spettacolarizzazione e si entra nel reato di maltrattamento. Infatti oltre a commettere ella stessa un reato la De Crescenzo di fatto divulga una pratica dannosa per l’animale stesso. Oltre ad aver ammesso che la tartaruga di terra è caduta dalle scale e senza riferimenti ad eventuali interventi veterinari. La oramai attempata signora- concludono gli animalisti- dovrà ora oltre a rispondere del reato di maltrattamento dimostrare di aver registrato al Cites la tartaruga oggetto dei suoi video in quanto la detenzione di tartarughe da terra sono soggette ad un regolamento molto stringente e per questo abbiamo deciso di inviare una segnalazione anche ai Carabinieri Forestali del Cites responsabili per territorio”.