Asti, bufera sul sindaco: “frase vergognosa sui cani”, attacca l’AIDAA

“Nei giorni scorsi il sindaco di Asti Maurizio Rasero durante una diretta social trasmessa in occasione dello spettacolo pirotecnico nel giorno del santo patrono della città piemontese ha pronunciato dopo i primi botti testualmente queste parole: “e con questo tre cani sono andati” alludendo alla morte di crepacuore degli animali per i rumori dei botti. Sulla vicenda è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha stigmatizzato le parole del sindaco definendole: “rozze e prive di sensibilità verso gli animali che soffrono del rumore provocato dai fuochi d’artificio”. L’AIDAA chiede al sindaco di scusarsi pubblicamente per quella frase vergognosa”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.