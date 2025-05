Maltempo, il Ciclone Ines insiste sull’Italia: allarme arancione in una regione. I bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

L’Italia resta stretta nella morsa del ciclone Ines, che porta piogge torrenziali, forti temporali e forti venti sulle regioni del Sud ma al tempo stesso, attiva forti correnti di Bora sulle regioni adriatiche, causando anche qui piogge e temporali. La situazione rimane difficile al Sud, tanto che per domani è in vigore l’allerta meteo arancione in quasi tutta la Calabria. Lo confermano i consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che però ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ prevista, inoltre, allerta gialla in altre 10 regioni.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per le giornate del 16 e 17 maggio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 maggio 2025

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud e su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Marche meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Marche, Romagna, sui settori alpini e prealpini e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su tutte le regioni peninsulari, ad eccezione della Calabria.

Venti: localmente forti settentrionali sui settori appenninici centro-settentrionali, sui settori adriatici, sul resto del Sud, su Toscana e Lazio settentrionale; localmente forti nord-occidentali sulle due Isole Maggiori.

Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 maggio 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o breve temporale, su Triveneto, settori meridionali di Piemonte, Appennino settentrionale, zone interne di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali al Meridione, in rapida attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, con moto ondoso in attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: