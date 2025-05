Cambiano le accise sui carburanti

MeteoWeb

Da oggi cambiano i prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina costa meno, mentre il diesel diventa più caro: lo prevede il decreto del 14 maggio 2025 pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale (n. 110), frutto di una revisione delle accise decisa dai ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, dei Trasporti (Mit) e dell’Agricoltura (Masaf) nell’ambito della riforma fiscale. In particolare, il provvedimento stabilisce che a partire da oggi l’accisa sulla benzina si riduce di 1,5 centesimi al litro, scendendo da 728,40 a 713,40 euro per mille litri. Contestualmente, l’accisa sul gasolio usato come carburante aumenta della stessa cifra, salendo da 617,40 a 632,40 euro per mille litri.

La misura punta ad avvicinare gradualmente il trattamento fiscale dei due carburanti, storicamente sbilanciato a favore del diesel. Il riallineamento delle accise è parte di una strategia più ampia per la transizione ecologica e la semplificazione del sistema tributario.