Campi Flegrei, in corso controlli nelle scuole di Napoli

“Come da prassi controlliamo le scuole dell’area con sopralluoghi“: è quanto ha affermato Eduardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile del Comune di Napoli, dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.4 verificatasi nell’area dei Campi Flegrei alle 12:07. “La stima dell’epicentro è nella zona del porto di Pozzuoli. A Napoli si è sentito benissimo, ma gli effetti sulle costruzioni sono largamente inferiori a quelli avuti negli scorsi mesi, in particolare nella rilevante scossa del 13 marzo. Ricordo che gli effetti sono proporzionali alle accelerazioni. In particolare le accelerazioni al suolo più grandi ovviamente sono registrate nella zona di Bagnoli lato mare. In assoluto l’accelerazione PGA massima, nel Comune di Napoli, è nel Plesso Illeano dell’Istituto Michelangelo Augusto, 0.068 g, contro 0.135 g di precedenti scosse. Cioè la metà dell’altra volta. Nell’Istituto Nautico di Bagnoli, sul mare, registrati 0,021 g. Il 13 marzo le accelerazioni sono arrivate fino a 0.172 g, cioè oltre 8 volte di più. Se si va verso Fuorigrotta, il massimo è nell’istituto Vittorio Emanuele II, con 0.0076 g, praticamente pochissimo rispetto a 0.176 g della scossa del 13 marzo. Accelerazioni più grandi a Pozzuoli, ovviamente, data la posizione dell’epicentro“, ha concluso Cosenza.