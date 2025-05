Sciame sismico ai Campi Flegrei, forte terremoto avvertito nel Napoletano: evacuazioni e gente in strada | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 12:07 nel Napoletano. Il sisma è stato segnalato in particolare nei Comuni dei Campi Flegrei e nei quartieri della zona occidentale del capoluogo, ma anche nel centro cittadino, così come a Melito, Mugnano, Casalnuovo. Secondo i dati ufficiali INGV si è trattato di un sisma magnitudo Md 4.4, avvenuto ad una profondità di 2,6 km.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della scossa, ha convocato immediatamente a Palazzo di Governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. Dalla Prefettura c’è un costante monitoraggio di quanto avvenuto nelle aree dell’epicentro ed in quelle delle immediate vicinanze.

Campi Flegrei, terremoto nel Napoletano: evacuazioni e gente in strada

Evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Continua l’evacuazione dei piani superiori dell’edificio. A Pozzuoli e negli altri centri la gente è uscita in strada. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. Pochi secondi prima della scossa magnitudo 4.4 se ne è verificata una di magnitudo 2.1, mentre, successivamente, alle 12:22 è stato registrato un evento magnitudo 3.5. Riportati interventi dei vigili del fuoco in corso per alcune verifiche di stabilità nella zona di Pozzuoli.

Avvertita anche sull’isola di Procida la forte scossa di terremoto delle 12:07, anche se, al momento, non si registrano danni. Per precauzione sono stati evacuati tutti i 500 alunni della scuola comprensiva Capraro: gli studenti sono usciti e hanno raggiunto il punto di aggregazione, come previsto dai protocolli di sicurezza. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a bordo di una nave che aveva lasciato da qualche minuto l’approdo flegreo e stava dirigendosi ad Ischia.

La circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è temporaneamente interrotta per permettere le dovute verifiche statiche dopo la scossa di terremoto registrata nell’area dei Campi Flegrei. Le linee Cumana e Circumflegrea, gestite dalla società regionale Eav, collegano la stazione Montesanto nel centro di Napoli con i Comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli della zona flegrea.

Campi Flegrei, terremoto scuote il Napoletano: in corso sciame sismico

Il terremoto magnitudo 4.4 fa parte di uno sciame sismico iniziato pochi istanti prima con la scossa magnitudo 2.1: lo ha spiegato all’ANSA la direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Francesca Bianco. Tutti i terremoti sono avvenuto alla profondità di circa 2,7 km, “una profondità sempre più interessata da queste energie maggiori“, e la scossa principale è localizzata in mare, in un punto molto in prossimità della costa a Ovest del rione Terra. “Il valore del sollevamento del suolo nelle ultime settimane è stimato intorno a 1,5 centimetri e ad ora non è stato osservato un incremento nella velocità di sollevamento. Nelle prossime ore potremo valutare meglio“.

Campi Flegrei, il sindaco Pozzuoli: “restate in luoghi aperti”

“È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione“: è quanto ha affermato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto. “Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione“.

“Ho disposto l’immediata disattivazione temporanea delle ZTL per agevolare il deflusso del traffico e facilitare gli spostamenti in sicurezza. La priorità in questo momento è garantire ordine, mobilità e assistenza alla popolazione. Siamo al lavoro e vi terrò aggiornati passo dopo passo“, ha evidenziato Manzoni.

Il sindaco di Bacoli: “aree di attesa pronte, nessun danno”

Attivate le aree di attesa per accogliere i cittadini, a Bacoli, dove in tanti sono scesi in strada per le scosse di terremoto di questa mattina nei Campi flegrei. A renderlo noto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione. “Abbiamo percepito due scosse forti, una con magnitudo 4.4 e subito dopo una con magnitudo 3.5. Ci sono tanti cittadini in strada, i bambini sono usciti fuori dalle scuole. Stiamo facendo un monitoraggio attento di tutto il territorio. Al momento non riscontriamo danni a cose o a persone, ma abbiamo già attivato le aree di attesa per soccorrere la comunità, le aree di accoglienza per chi volesse dormire fuori dalle proprie abitazioni e siamo in contatto costante con la prefettura di Napoli, l’Osservatorio vesuviano e soprattutto la protezione civile nazionale e regionale per venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini“, spiega il sindaco.

“Nessun danno”

“Dalle ore 12:06 di stamane, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 4.4. In seguito all’evento – viene spiegato in una nota – la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento NON sono stati segnalati danni“.