Chieti, individuati i corpi senza vita dei due Vigili del Fuoco dispersi da ieri sera

Individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi purtroppo senza vita dei due Vigili del Fuoco dispersi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Liberi dal servizio, con altri due colleghi erano usciti ieri per un’escursione. In salvo gli altri due colleghi. Entrambi i Vigili del Fuoco scomparsi, 43enni, erano in servizio nel comando di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi. I due erano scivolati in una forra del fiume Avello ieri sera nel corso di una escursione: ad eseguire le operazioni di recupero è il personale specializzato dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il cordoglio del capo Dipartimento Visconti

“Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa dei due Vigili del Fuoco a Pennapiedimonte, dopo aver seguito da ieri sera con apprensione l’esito delle ricerche”, ha detto il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti. “Esprimo la mia più grande vicinanza alle famiglie dei due giovani, ai colleghi di Chieti e a tutto il Corpo Nazionale”. “Occorre riconoscere la ferma volontà dei Vigili del Fuoco di mantenersi sempre in allenamento, anche quando sono fuori dal servizio, sempre con la passione che li spinge a migliorarsi per garantire al meglio la sicurezza e il soccorso al prossimo”, ha aggiunto il Prefetto Visconti.

Il cordoglio di Marsilio

“Purtroppo questa giornata di festa è stata funestata dal ritrovamento del corpo senza vita dei due Vigili del Fuoco che si erano dispersi in una forra a Pennapiedimonte (Chieti). A nome personale e dell’intera giunta regionale, mi stringo alle loro famiglie in questo momento di grande dolore. Ringrazio il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del 118 per l’impegno profuso in queste ore che hanno permesso di trarre in salvo gli altri due dispersi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

