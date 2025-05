Escursione nel Parco della Maiella: 2 vigili del fuoco dispersi, ricerche in corso

MeteoWeb

Due vigili del fuoco risultano dispersi nella zona impervia di Balzolo, all’interno del Parco nazionale della Maiella. Ieri pomeriggio, i 4 operatori del comando di Chieti, liberi dal servizio, stavano affrontando un’escursione nella forra del fiume Avello, un canyon suggestivo ma pericoloso. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando i contatti si sono interrotti. Uno dei 4 è stato recuperato in ipotermia, un altro è illeso.

Le ricerche, rese complesse dal terreno impervio, sono proseguite per tutta la notte con l’intervento del soccorso alpino, delle forze dell’ordine e di squadre specializzate. Un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara ha sorvolato la zona, mentre il Centro coordinamento soccorsi si è attivato presso la prefettura di Chieti. I 2 dispersi, sebbene non in pericolo di vita secondo fonti sanitarie, sono ancora irraggiungibili. Le operazioni proseguono.

