La Cina contro lo scudo Golden Dome USA: “minaccia la stabilità globale, lo abbandonino”

La Cina critica lo scudo missilistico di difesa Golden Dome annunciato dal Presidente statunitense Donald Trump, insieme allo stanziamento di 25 miliardi di dollari iniziali, accusandolo di “minacciare l’equilibrio e la stabilità globali”. La portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning ha esortato Washington “ad abbandonare sviluppo e dispiegamento del sistema globale di difesa missilistico il prima possibile“. Il modello allo studio è visto come la risposta americana a un possibile attacco promosso da Cina e/o Russia.

Il Golden Dome, qualificandosi come “un sistema di difesa missilistica globale, multilivello e multidominio“, mira “apertamente a una significativa espansione delle capacità di combattimento nello spazio, incluso lo sviluppo e l’attuazione di modelli di intercettazione orbitale“. Per tale motivo, il sistema “comporta chiare implicazioni offensive, viola il principio dell’utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico sancito dal relativo Trattato”. Per altro verso, ha aggiunto Mao, “aumenterà i rischi di militarizzazione dello spazio e di corsa agli armamenti, indebolendo la sicurezza internazionale e i quadri di controllo degli armamenti. Gli Stati Uniti perseguono una politica ‘America First’, ricercando ossessivamente la sicurezza assoluta per se stessi, a scapito del principio di sicurezza incondizionata per tutti i Paesi”.

Sono politiche strategiche che “mettono a repentaglio l’equilibrio e la stabilità strategica globali. La Cina è seriamente preoccupata per questi ultimi sviluppi” ed esorta “gli Stati Uniti ad abbandonare lo sviluppo e l’implementazione di un sistema globale di difesa missilistica e ad adottare misure concrete per rafforzare la fiducia strategica reciproca tra le grandi potenze e a salvaguardare la stabilità strategica globale“, ha concluso la portavoce.