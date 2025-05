Clima, Artico verso il collasso: nel 2030 la prima estate senza ghiaccio. Uragani e tempeste di portata mai vista?

MeteoWeb

Il 2025 segna un nuovo allarme per il clima globale: il ghiaccio marino artico sta perdendo volume a una velocità senza precedenti, con implicazioni drammatiche per l’intero sistema climatico terrestre. L’Artico non è mai stato così fragile. Quest’anno, secondo i dati più aggiornati, si è registrata una perdita record di volume del ghiaccio, pari a circa 6000 km³ rispetto alla media 2004-2013. Un dato allarmante, se si considera che un solo metro cubo di ghiaccio pesa circa 900 kg: la massa dispersa corrisponde a miliardi di tonnellate di acqua dolce riversate nell’oceano.

La portata di questo fenomeno va ben oltre il Polo Nord: riguarda anche le nostre latitudini, il clima mediterraneo, le correnti oceaniche e la stabilità atmosferica dell’intero emisfero boreale.

Ghiaccio Artico: un declino sempre più rapido

Il declino del ghiaccio marino artico è in corso da decenni, ma negli ultimi anni ha subito un’accelerazione preoccupante. A marzo 2025, i satelliti hanno rilevato la più bassa estensione invernale mai registrata, con una media mensile di appena 14,14 milioni di km².

La tendenza alla perdita è stimata in circa 38.000 km² ogni anno rispetto al 1979, ma è il volume – lo spessore tridimensionale del ghiaccio – a destare le maggiori preoccupazioni.

Studi recenti rivelano che la perdita volumetrica è fino al 60% più veloce rispetto alle stime precedenti. Questo significa che il ghiaccio residuo è sempre più sottile, giovane, vulnerabile alla fusione e incapace di rigenerarsi adeguatamente nella stagione fredda.

Perché l’Artico si scalda più velocemente: l’effetto albedo e l’amplificazione artica

A innescare la spirale di fusione artica non è solo il riscaldamento globale, ma anche una serie di feedback climatici. Il più noto è il feedback ghiaccio-albedo: il ghiaccio riflette circa il 70% della radiazione solare, mentre l’oceano libero da ghiacci ne assorbe fino al 95%.

Quando la superficie artica si scopre, l’energia solare viene trattenuta, riscaldando ulteriormente le acque e sciogliendo altro ghiaccio.

Fusione accelerata del ghiaccio giovane e instabile.

del ghiaccio giovane e instabile. Maggiore accumulo di calore negli strati superficiali dell’oceano.

negli strati superficiali dell’oceano. Ritardo nella ricongelazione invernale e perdita del ghiaccio pluriennale.

invernale e perdita del ghiaccio pluriennale. Aumento delle temperature regionali e globali.

Verso un Artico senza ghiaccio estivo entro il 2030?

Secondo le proiezioni più recenti, il primo evento di Artico privo di ghiaccio estivo potrebbe verificarsi già nel 2027, con una probabilità crescente entro il 2030.

Si definisce “Artico privo di ghiacci” quando l’estensione scende sotto 1 milione di km², una soglia che rappresenta un punto di non ritorno climatico.

Questo scenario, se confermato, anticiperebbe di diversi anni le stime dell’IPCC e renderebbe più vicini e concreti i rischi climatici previsti per la seconda metà del secolo.

Clima globale a rischio: cosa succede quando scompare il ghiaccio artico?

Corrente termoalina e rischio per l’AMOC

Una delle minacce più gravi è il possibile indebolimento della circolazione termoalina, in particolare dell’AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

La fusione dei ghiacci immette grandi quantità di acqua dolce nell’Atlantico, alterando la densità delle acque e ostacolando lo sprofondamento necessario a far funzionare la circolazione oceanica.

Raffreddamento del Nord Atlantico e delle coste europee.

e delle coste europee. Alterazione dei regimi di pioggia con impatti su agricoltura e risorse idriche.

con impatti su agricoltura e risorse idriche. Aumento del livello del mare sulle coste orientali del Nord America.

sulle coste orientali del Nord America. Riduzione della capacità oceanica di assorbire CO₂.

Meteo estremo e caos atmosferico

La perdita di ghiaccio artico altera anche la circolazione atmosferica, indebolendo il getto polare. Questo favorisce:

Ondate di calore più lunghe e intense.

e intense. Tempeste violente e improvvise.

e improvvise. Inverni anomali in Europa e Nord America.

Effetti sui ghiacciai della Groenlandia e innalzamento del mare

Il ghiaccio marino non contribuisce direttamente all’aumento del livello del mare, ma accelera la fusione dei ghiacciai terrestri, come quelli della Groenlandia.

Questo porta a:

Aumento diretto del livello degli oceani .

. Maggiore rischio per le coste densamente popolate .

. Amplificazione degli effetti climatici globali.

Un Artico al collasso è un mondo più instabile

L’accelerazione della fusione artica è una realtà. Il rischio concreto di un Artico privo di ghiaccio estivo entro pochi anni impone una riflessione urgente e azioni immediate.

Stiamo vivendo una delle transizioni climatiche più rapide degli ultimi millenni. Il destino del ghiaccio artico è il destino del nostro clima. Ogni tonnellata di CO₂ evitata oggi può significare un domani più stabile e vivibile.