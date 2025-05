Clima, in Europa quest’anno è già allarme siccità: si abbassano i fiumi | DATI

MeteoWeb

Dall’inizio del 2025, in Europa condizioni meteorologiche più calde della media e precipitazioni inferiori alla media hanno portato a un diffuso abbassamento della portata dei fiumi e a già marcate condizioni di siccità. È quanto emerge dal rapporto “Siccità in Europa – Aprile 2025“, pubblicato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea. Secondo il rapporto, l’Europa centrale, orientale e sudorientale, così come la regione del Mediterraneo orientale, stanno vivendo un’espansione delle condizioni di siccità. Condizioni simili stanno emergendo nell’Europa nordoccidentale. Al contrario, gran parte del Portogallo, della Spagna, della Francia occidentale e centrale hanno registrato un inverno piovoso, con il Nord Italia che ha avuto un inizio di primavera più umido.

Temperature

Tra gennaio e marzo 2025, la maggior parte dell’Europa ha registrato condizioni più calde della media. Sulle Alpi, nell’Europa orientale e nella Scandinavia settentrionale, le temperature medie sono state di oltre 3°C superiori alla norma. Nella Russia occidentale sono stati osservati picchi di anomalie di oltre 5°C. Il resto d’Europa ha registrato anomalie positive, per lo più comprese tra 1 e 2°C. Solo la Francia nordorientale, il Regno Unito centrale e meridionale e l’Irlanda hanno registrato temperature vicine alla media.

Le scarse precipitazioni e il caldo intenso hanno prosciugato il terreno, lasciando i suoli del Mediterraneo orientale e dell’Africa settentrionale significativamente impoveriti di umidità.

Umidità del suolo

A fine marzo 2025, il Soil Moisture Index Anomaly mostra anomalie negative su gran parte della regione del Mediterraneo orientale e dell’Africa settentrionale, indicando condizioni del suolo più secche del solito. Queste condizioni sono dovute principalmente a una combinazione di scarse precipitazioni e alte temperature. Questo andamento è coerente con quello del deficit di precipitazioni accumulato nei mesi precedenti. Alcune delle regioni con le anomalie negative più marcate sono state anche influenzate da temperature più elevate, che hanno accelerato la perdita di acqua dal suolo a causa dell’aumento dell’evapotraspirazione. Alcune aree mostrano un’anomalia dell’umidità del suolo inferiore a -2, corrispondente a un’anomalia negativa molto forte e rappresentando la categoria più secca per questo indicatore.

Idrologia

Gli effetti della siccità sono diventati più evidenti nei fiumi europei all’inizio di aprile. Il Low-Flow Index evidenzia condizioni critiche di rischio idrologico di siccità principalmente nella Francia orientale, in Germania, nelle regioni sudorientali del Mar Baltico, nelle Alpi occidentali e in vaste aree dell’Europa orientale (in particolare in Polonia), nella regione del Mediterraneo orientale e nella Russia occidentale. Condizioni simili interessano, localmente, alcune aree della Scandinavia meridionale, del Regno Unito e dell’Irlanda. La riduzione delle portate è chiaramente correlata alla mancanza di precipitazioni negli ultimi mesi.

Vale la pena sottolineare come in poche settimane le condizioni lungo il Reno siano cambiate significativamente, con un brusco calo dei livelli dell’acqua all’inizio di aprile, soprattutto nel bacino superiore. Dopo un inverno e una primavera asciutti, la riduzione della portata sta già influenzando la navigazione fluviale nel Medio Reno.

Preoccupazioni per la siccità

La Germania settentrionale, i Paesi del Benelux, la Danimarca, la Scandinavia meridionale e gran parte del Regno Unito e dell’Irlanda hanno registrato condizioni di estrema siccità a marzo. Andamenti simili sono stati osservati nell’Ucraina meridionale e nella Turchia centro-orientale. Aggiunte alle condizioni di siccità dei mesi precedenti, queste tendenze sollevano preoccupazioni su come la situazione potrebbe evolversi più avanti in primavera e in estate.

Mentre la vegetazione in gran parte d’Europa appariva sana entro la fine di marzo, segnali di stress sono già visibili in alcune parti dell’Africa settentrionale, della Siria occidentale e della Turchia sudorientale. Lo sviluppo precoce delle piante potrebbe mascherare vulnerabilità che potrebbero emergere se le condizioni di siccità persistessero nella stagione di crescita.

Le previsioni

Le previsioni da aprile a giugno 2025 indicano condizioni più secche della media nell’Europa settentrionale e occidentale, compresi Regno Unito e Irlanda. Sono previste condizioni più umide della media sulla Penisola Iberica, Italia centrale, Alpi orientali e Grecia. Vi è tuttavia una certa incertezza nelle previsioni a causa della variabilità dei diversi sistemi di modellizzazione utilizzati.

È probabile che i fiumi rimangano insolitamente bassi in tutta l’Europa orientale fino a maggio e i livelli delle acque potrebbero scendere ulteriormente. In molte aree, la bassa portata dei fiumi sta già influenzando l’agricoltura, gli ecosistemi, la produzione di energia e i trasporti.

