Clima, Legambiente: “crollo ghiacciaio in Svizzera altro campanello d’allarme”

MeteoWeb

“Il crollo del ghiacciaio Birch, avvenuto ieri sopra il villaggio alpino di Blatten (Lötschen), nel Canton Vallese, rappresenta un campanello d’allarme per tutti i territori alpini e richiama con forza l’urgenza di rafforzare le politiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica nelle aree montane, ma anche nei territori a valle”. Questo il commento di Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, secondo cui “per contrastare una crisi climatica che corre veloce e che non conosce confini, servono azioni urgenti e immediate e una governance europea dei ghiacciai con una maggiore cooperazione internazionale tra ricercatori, società civile e istituzioni insieme a campagne di informazione e sensibilizzazione, da affiancare ai preziosi monitoraggi in quota che nel caso del ghiacciaio Birch hanno permesso di prendere misure precauzionali evacuando la popolazione locale e il bestiame già il 19 maggio”.

“Secondo gli ultimi studi scientifici l’Europa Centrale, con Alpi e Pirenei, si stanno riscaldando a una velocità circa doppia rispetto al resto del mondo e fenomeni come fusioni dei ghiacciai, frane e colate detritiche sono in aumento. Per questo è urgente intervenire al più presto come ci ricorda anche l’Onu nell’anno internazionale dei ghiacciai e su cui non sono ammessi più ritardi”, aggiunge.

Legambiente ricorda che “il rapido ritiro dei ghiacciai, causato dal riscaldamento globale, sta generando situazioni di instabilità e rischio crescente“. Frane, alluvioni e nuovi movimenti di massa si verificano sempre più spesso nelle aree deglaciate, coinvolgendo anche la parte inferiore delle valli e mettendo a rischio popolazioni, infrastrutture e biodiversità.

La Carovana dei ghiacciai 2024

Legambiente lo ha toccato con mano anche la scorsa estate con la sua campagna nazionale ‘Carovana dei ghiacciai 2024’. Tra i ‘giganti bianchi’ più in sofferenza nel 2024 c’è l’Adamello che ha registrato una perdita di spessore nel settore frontale di 3 metri ed effetti della fusione fino a 3100 metri di quota. In espansione i collassi circolari dovuti alla contrazione della massa glaciale.

Situazione non buona anche per il ghiacciaio del Careser (Gruppo Ortles—Cevedale) con 190 centimetri in media di perdita di spessore, e in Alto Adige i Ghiacciai della Vedretta Lunga (Val Martello) e della Vedretta di Ries (Valle Aurina) con una perdita di spessore sulle lingue tra il metro e mezzo e i due metri.

Così come preoccupa l’aumento degli eventi meteo estremi in quota: 146 quelli registrati lo scorso anno, da gennaio a dicembre 202, sull’arco alpino.

“Approccio integrato e transnazionale alla prevenzione”

Per questo, sottolinea Legambiente, “è fondamentale adottare anche un approccio integrato e transnazionale alla prevenzione come ci ricorda la Convenzione delle Alpi. In quest’ottica, è importante definire anche Linee guida panalpine per la gestione dei rischi naturali nelle aree glaciali e deglaciali, fondate su conoscenze scientifiche condivise e strategie coordinate tra Stati, Regioni e comunità locali. Lo studio di queste dinamiche non può limitarsi ai ghiacciai in sé, ma deve estendersi alle zone instabili che essi lasciano dietro di sé – come morene, rock glacier e versanti in frana – per elaborare scenari evolutivi e soluzioni concrete di adattamento”. “Investire in prevenzione significa salvaguardare il futuro delle comunità alpine, della loro economia e del loro patrimonio ambientale“, spiega l’associazione.

Appello che Legambiente lancia anche in vista della VI edizione di Carovana dei ghiacciai 2025, la sua campagna nazionale con la quale da 6 anni monitora i ghiacciai alpini in alta quota in Italia e all’estero.