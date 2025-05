Clima, il Regno Unito rischia una grave siccità in estate: preoccupano i bacini idrici

MeteoWeb

Il Regno Unito si sta avviando verso una grave siccità questa estate, a meno che non ci siano presto piogge significative, poiché i livelli delle riserve idriche stanno diminuendo. Lo riporta il “Guardian”. La Scozia ha già lanciato l’allarme per la siccità che colpirà i prossimi mesi, emettendo un ‘allarme precoce’ sulla scarsità d’acqua ad aprile. In Inghilterra non vengono costruiti bacini idrici da oltre 30 anni, il che rende il Paese particolarmente vulnerabile alla siccità. I livelli dei bacini idrici sono inferiori a quanto dovrebbero essere dopo che alcune zone del Paese hanno registrato la primavera più secca mai registrata e, se la siccità dovesse continuare come previsto, potrebbero verificarsi carenze idriche che porterebbero al divieto di utilizzo delle pompe e potenzialmente ad altre forme di razionamento.

Secondo il Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), per evitare la siccità, le precipitazioni dovrebbero raggiungere i livelli registrati l’ultima volta nel 2012, quando alluvioni senza precedenti causarono inondazioni in tutto il Paese. Un portavoce del CIWEM ha dichiarato: “i totali delle precipitazioni in gran parte delle Isole Britanniche sono stati bassi dall’inizio del 2025. Ciò ha ridotto la quantità di ricarica e riempimento possibile delle falde acquifere e delle risorse idriche durante l’inverno, lasciando le risorse idriche al di sotto dei livelli che le aziende vorrebbero vedere all’inizio della stagione primaverile/estiva. I dati mostrano che attualmente le precipitazioni del 2025 sono simili ai livelli registrati per l’ultima volta durante gli eventi di siccità degli ultimi venti anni. Ciò suggerisce che precipitazioni prolungate, come quelle osservate l’ultima volta nel 2012, sarebbero necessarie per eliminare la minaccia della siccità quest’anno”.

Tuttavia, le previsioni a lungo termine suggeriscono che le condizioni siano favorevoli invece a mesi molto caldi e secchi.

Un aprile caldo e asciutto

Aprile è stato il mese più soleggiato da quando sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura media di 9,6°C per il Regno Unito, 1,7°C in più della media, il che lo rende il terzo aprile più caldo per temperatura media da quando la serie è iniziata nel 1884. Il Regno Unito ha ricevuto poco più del 56% delle precipitazioni che ci si aspetterebbe normalmente ad aprile e l’area del Tamigi ha particolarmente sofferto questa primavera, ricevendo solo il 13% delle precipitazioni medie.

Preoccupazione per i bacini idrici

Il Centro per l’Ecologia e l’Idrologia del Regno Unito (UKCEH) ha avvertito che i bacini idrici sono il 10% meno pieni del dovuto: “una prosecuzione della siccità nel nord e nell’ovest, in particolare in questo periodo dell’anno, causerebbe preoccupazione per le risorse idriche nei prossimi mesi”.

United Utilities ha livelli dei bacini idrici particolarmente bassi. Il totale regionale è al 71% della capacità e il bacino di Haweswater è già svuotato al 62,3%. In questo periodo dell’anno, i bacini idrici sono solitamente pieni fino al 98%. Quando le scorte d’acqua scarseggiano, le aziende si affidano all’estrazione dai fiumi locali. Tuttavia, le portate dei fiumi sono ben al di sotto della media dell’anno. Secondo l’UKCEH, alcune aree hanno registrato le portate più basse da ottobre a marzo da quando sono iniziate le rilevazioni per quelle zone nel 1958.