Colloquia dei XL 2025: Carlo Buontempo sul futuro dei servizi climatici

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 29 maggio alle ore 11.00 con Carlo Buontempo, Direttore del Copernicus Climate Change Service che terrà una conferenza sul tema “La necessità di una nuova generazione di servizi climatici – Perché abbiamo bisogno di cambiare il modo in cui l’informazione climatica è generata, gestita e fornita alle diverse parti della società”. “Di fronte alla crescente urgenza delle crisi ambientali è necessario cambiare il nostro modo di interfacciarci all’informazione climatica. Sappiamo abbastanza del mondo che ci circonda per poter informare le nostre scelte in modo molto più diretto di quello che abbiamo fatto fino ad ora. I servizi climatici devono evolversi da strumenti informativi a leve operative, capaci di supportare decisioni complesse in tutti i settori della società. Serve una nuova generazione di servizi climatici, più accessibile, co-creata, co-gestita da una varietà di soggetti operative e orientata all’azione. Solo così l’informazione climatica potrà diventare un bene comune, utile e trasformativo”, si legge in una nota.