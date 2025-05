Cosa mangiare e i cibi da evitare per invecchiare bene: lo studio

MeteoWeb

Un’alimentazione ricca di fibre e carboidrati di alta qualità nella mezza età può aumentare significativamente le probabilità di invecchiare in salute. È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori della Tufts University e della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su JAMA Network Open. Analizzando i dati del Nurses’ Health Study, che ha seguito oltre 47mila donne tra il 1984 e il 2016, gli scienziati hanno scoperto che chi consumava regolarmente frutta, verdura, legumi e cereali integrali (evitando zuccheri aggiunti e farine raffinate) aveva fino al 37% di probabilità in più di arrivare alla vecchiaia senza malattie croniche, declino cognitivo o problemi di salute mentale.

Solo 3.706 partecipanti, infatti, rientravano nella categoria di “invecchiamento sano”. Chi consumava carboidrati raffinati, invece, mostrava un rischio inferiore del 13% di mantenersi in buona salute.

Lo studio sottolinea l’importanza delle scelte alimentari a partire dalla mezza età: non tutti i carboidrati sono uguali, e puntare su quelli “buoni” può fare la differenza per un futuro più sano e attivo.