Costa pugliese in pericolo: erosione, inondazioni e falde salate entro il 2100

Secondo le ultime analisi pubblicate dalla NASA e confermate dall’ENEA e dalla comunità scientifica europea, se il riscaldamento globale prosegue con il trend attuale, il livello del mare lungo le coste pugliesi potrebbe salire di oltre 60 centimetri entro il 2100. In scenari più critici, si potrebbe arrivare anche al metro, specialmente in tratti costieri già vulnerabili. Questi numeri, apparentemente astratti, in realtà delineano una trasformazione concreta e irreversibile del territorio costiero pugliese, una delle aree più antropizzate e turisticamente importanti d’Italia.

Perché il mare si alza? Le cause scientifiche

L’aumento del livello marino globale è un effetto diretto del riscaldamento climatico, ma nel caso pugliese è accentuato anche da fattori locali. I principali responsabili sono:

Scioglimento accelerato dei ghiacciai polari , in particolare in Groenlandia e in Antartide occidentale;

, in particolare in Groenlandia e in Antartide occidentale; Espansione termica degli oceani , dovuta all’aumento della temperatura dell’acqua;

, dovuta all’aumento della temperatura dell’acqua; Subsidenza e movimenti tettonici locali, che fanno abbassare la crosta terrestre e amplificano l’innalzamento relativo del mare.

Il fenomeno non è uniforme, e proprio per questo la Puglia risulta tra le regioni italiane più esposte.

Gli effetti concreti sulla costa pugliese

L’innalzamento del livello marino non è solo un tema da convegni scientifici: toccherà direttamente il turismo, l’agricoltura e le città costiere. Tra i principali impatti attesi:

1. Erosione costiera accelerata

Molti tratti sabbiosi rischiano di arretrare anche di diversi metri l’anno. Le onde avranno più forza e si “mangeranno” le dune, danneggiando stabilimenti, sentieri costieri e ambienti naturali unici.

2. Inondazioni e danni da mareggiate

Con un mare più alto, anche le mareggiate ordinarie potranno superare gli argini urbani, allagando strade, abitazioni e impianti produttivi.

3. Intrusione salina nelle falde acquifere

Le falde costiere saranno sempre più soggette alla penetrazione di acqua salata, rendendo l’acqua potabile inutilizzabile e mettendo a rischio le colture.

4. Impatto sull’agricoltura e sulla sicurezza alimentare

La salinizzazione del suolo comprometterà la fertilità delle terre agricole. Alcune colture tipiche pugliesi potrebbero diventare economicamente insostenibili.

5. Danni infrastrutturali crescenti

Porti, depuratori, strade costiere e ferrovie saranno sempre più minacciati dalle acque. La manutenzione diventerà più costosa, con gravi danni economici se non si interviene per tempo.

Scenari predittivi: cosa ci dicono i modelli

Grazie a tecnologie avanzate, oggi possiamo simulare con buona precisione l’impatto locale dell’innalzamento marino. La NASA, insieme all’ENEA, ha sviluppato modelli interattivi che integrano:

Immagini satellitari

Rilievi topografici ad alta risoluzione (LiDAR)

Dati climatici e geologici

Questi strumenti permettono di visualizzare in anticipo le aree più a rischio in Puglia, mappando quali porzioni di territorio potrebbero finire sott’acqua anche in condizioni di mare calmo.

Prevenire è possibile: le strategie di adattamento

Se da un lato è difficile fermare del tutto il processo in corso, è possibile mitigare gli effetti attraverso scelte coordinate e intelligenti. Le principali soluzioni includono:

Barriere costiere naturali e artificiali: dune rinforzate, scogliere, dighe mobili;

naturali e artificiali: dune rinforzate, scogliere, dighe mobili; Ripascimento delle spiagge , con sabbie compatibili;

, con sabbie compatibili; Rinaturalizzazione delle aree costiere per aumentare la resilienza ambientale;

per aumentare la resilienza ambientale; Gestione sostenibile dell’acqua e colture resistenti alla salinità;

e colture resistenti alla salinità; Piani urbanistici di adattamento climatico, basati su dati scientifici.

Agire ora per proteggere la Puglia di domani

La scienza è chiara: il livello del mare salirà, e la Puglia dovrà farsi trovare pronta. Le spiagge che conosciamo, i paesaggi agricoli e le infrastrutture costiere sono destinati a cambiare. Ma con una pianificazione attenta e dati affidabili, possiamo limitare i danni e costruire una regione più resiliente e sostenibile.

Come spesso accade in campo climatico, non si tratta solo di futuro: il momento di intervenire è adesso.

