Crollo ghiacciaio in Svizzera, autorità: “catastrofe totale, una persona dispersa”

MeteoWeb

A Blatten, villaggio di montagna a 1.500 metri di altitudine nella Loetschental del Canton Vallese, in Svizzera, ci sono case completamente sepolte dalla colata di fango, ghiaccio, terra e detriti conseguenza dell’imponente crollo del ghiacciaio Birch avvenuto oggi pomeriggio. In serata, le autorità hanno confermato che in seguito a quanto accaduto “manca una persona“. A partire dalla metà degli anni ’90, i ‘Bergstuerze’ (‘crolli della montagna’, in italiano) in Svizzera sono stati frequenti, anche con conseguenze tragiche.

Matthias Bellwald, sindaco di Blatten, paesino di 300 anime tutte fatte evacuare dalle proprie case già il 19 maggio, nella conferenza stampa di questa sera ha detto: “è successo l’inimmaginabile, abbiamo perso il villaggio ma non il cuore”, assicurando che “sarà fatto tutto ciò che umanamente è possibile per ridare un futuro a Blatten“. Il consigliere di Stato del Vallese, Franz Ruppen, ha parlato di “catastrofe totale che va ben oltre ciò che pensavano gli abitanti”.

Il Presidente della Confederazione svizzera, Karin Keller-Sutter, sulla piattaforma X si è rivolto alla popolazione: “è terribile perdere la propria casa. In questo momento sono vicina agli abitanti di Blatten“. Nel corso del briefing serale non sono state escluse ulteriori evacuazioni ed è stato annunciato l’arrivo dell’esercito.