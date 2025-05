Donna travolta e uccisa in spiaggia a Cervia: svelato un precedente incredibile sul conducente della ruspa

MeteoWeb

Il 54enne che guidava la ruspa che questa mattina ha investito e ucciso Elisa Spadavecchia in spiaggia a Pinarella di Cervia, mentre faceva lavori non autorizzati risulta avere un precedente per omicidio stradale. L’uomo in serata si trova ancora trattato in caserma dei carabinieri e la sua posizione è al vaglio della Procura di Ravenna per eventuali provvedimenti precautelari.