Emergenza meteo Piemonte: torrente Lemina in piena e allerta idrogeologica nel Pinerolese. I PRECEDENTI

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito duramente il Piemonte nella giornata di oggi, martedì 20 maggio 2025. A essere maggiormente interessata è l’area del Pinerolese, dove una perturbazione atlantica ha innescato intensi temporali sin dalle prime ore del mattino, causando situazioni di diffusa criticità idrogeologica. Le precipitazioni, spesso sotto forma di nubifragi, hanno generato accumuli pluviometrici superiori ai 90-100 mm in poche ore, innescando allagamenti, esondazioni di rii minori e problemi alla viabilità su scala locale.

Torrente Lemina sorvegliato speciale: chiusi ponti e sottopassi a Pinerolo

Il cuore dell’emergenza si concentra intorno al torrente Lemina, il cui livello si è innalzato rapidamente a causa delle forti precipitazioni. La piena ha costretto le autorità a dichiarare lo stato di allerta a Pinerolo e nei comuni limitrofi, attivando il Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento degli interventi di emergenza.

Sono stati chiusi per precauzione alcuni ponti strategici, tra cui Ponte San Michele e Ponte Tabona, così come numerosi sottopassi. Situazioni critiche sono state segnalate anche nei comuni di Roletto e Frossasco, dove l’esondazione di un rio ha causato l’allagamento di strade rurali e collinari.

Allerta idrogeologica: le aree più a rischio

L’Arpa Piemonte ha emesso per oggi un’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte del Piemonte occidentale, con particolare attenzione al Pinerolese e alla fascia pedemontana torinese e cuneese. L’allerta è valida per l’intera giornata e include la possibilità di:

Allagamenti urbani e rurali

Smottamenti e frane superficiali

e Piene rapide nei bacini secondari

Anche la Protezione Civile nazionale ha confermato il livello di attenzione, specificando il rischio legato sia alle precipitazioni in atto che a quelle residue previste fino alla sera.

Viabilità fortemente compromessa: chiuse numerose provinciali

Numerosi tratti stradali sono attualmente interdetti al traffico nel comprensorio pinerolese. Tra le interruzioni più significative:

SP167 a San Pietro Val Lemina, chiusa per frana e allagamenti

a San Pietro Val Lemina, chiusa per SP165 a San Secondo di Pinerolo, interrotta da una frana

a San Secondo di Pinerolo, interrotta da una SP158 a Bricherasio, chiusa per allagamenti

a Bricherasio, chiusa per SP160 a Buriasco, non percorribile per l’esondazione del Lemina

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a evitare le zone maggiormente colpite, mantenendosi aggiornati sui canali ufficiali.

Previsioni meteo: fenomeni in attenuazione dalla sera

Secondo gli aggiornamenti meteo, la fase più intensa della perturbazione è attesa entro metà giornata, con un possibile picco di piogge tra le 12 e le 14. I fenomeni dovrebbero iniziare ad attenuarsi nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite dalla sera. Tuttavia, la situazione resta fluida e soggetta a evoluzioni rapide.

Eventi precedenti: il Piemonte e il Pinerolese già colpiti da fenomeni simili

L’episodio del 20 maggio 2025 non è isolato. Il Piemonte, e in particolare il Pinerolese, si trovano ciclicamente a fronteggiare situazioni critiche legate al maltempo, soprattutto durante i mesi di primavera e autunno, quando la combinazione tra orografia complessa e intense precipitazioni rende più probabili esondazioni e frane.

Aprile 2025: il precedente più recente

Solo poche settimane fa, tra il 15 e il 17 aprile 2025, una perturbazione molto simile colpì il Piemonte, con accumuli pluviometrici estremi: ben 115 mm a Pinerolo e 166 mm a San Pietro Val Lemina. Anche in quell’occasione, il torrente Lemina esondò tra Pinerolo e Buriasco, generando allagamenti diffusi, strade chiuse e criticità analoghe a quelle odierne.

Eventi storici: alluvioni e piogge estreme nel ricordo collettivo

Il Piemonte vanta purtroppo una lunga casistica di eventi alluvionali gravi, che hanno lasciato il segno nella memoria e nella pianificazione territoriale:

Novembre 1994 : una delle alluvioni più devastanti della storia recente italiana , che colpì in particolare il sud della regione , ma con effetti significativi anche nel Torinese . Decine le vittime e danni estesi su vasta scala.

: una delle , che colpì in particolare il , ma con effetti significativi anche nel . Decine le vittime e danni estesi su vasta scala. Ottobre 2000 e novembre 2016 : altri episodi con precipitazioni estreme e livelli idrometrici preoccupanti su fiumi e torrenti, compreso il bacino del Po .

e : altri episodi con e su fiumi e torrenti, compreso il . Novembre 2019: piogge persistenti causarono incrementi rapidi nei livelli idrici, con criticità idrogeologiche diffuse in tutto il Piemonte occidentale, inclusa l’area del Pinerolese.

Una vulnerabilità ricorrente: il rischio idrogeologico in Piemonte

Questi precedenti, pur con differenze nella localizzazione e nell’intensità, evidenziano come il territorio piemontese sia esposto a un rischio idrogeologico strutturale, legato alla frequenza di piogge intense, alla conformazione del reticolo idrografico e, spesso, a una fragilità del territorio in termini di tenuta idraulica e geologica.

Per questo motivo, fenomeni come quello in corso oggi non devono essere letti come eccezioni, ma come parte di una tendenza ciclica che richiede attenzione costante, investimenti nella prevenzione e nella gestione delle emergenze.