Maltempo Piemonte, nubifragi nel Pinerolese: esondazioni a Frossasco e Bricherasio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forti temporali in Piemonte. Attualmente i fenomeni più intensi si stanno accanendo sul Torinese, con nubifragi che hanno scaricato accumuli fino a 100mm nel Pinerolese. Segnaliamo infatti: 111mm a Talucco, 93mm a San Martino Chisone, 90mm a Pinerolo, 78mm a Coazze, 66mm a Luserna San Giovanni, 47mm a Borgone Susa, 43mm a Viù, 41mm a Niquidetto. Colpita anche Torino, dove sono caduti finora 20mm di pioggia. Tantissimi i fulmini che accompagnano i temporali, squarciando il cielo. Dopo tutta questa pioggia, il torrente Lemina fa davvero paura a Pinerolo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Inoltre, come segnalato dal meteorologo Andrea Vuolo, che gestisce la pagina Facebook “Meteo in Piemonte”, è straripato il rio che affianca la ciclabile tra Roletto e Frossasco, sempre nel Torinese, con relativo allagamento di parte della SS589. Segnalati allagamenti e smottamenti anche nella zona di Roletto. Esondazioni di piccoli rii anche nel comune di Bricherasio.

Queste condizioni meteo sono dovute all’arrivo di un ciclone da Francia e Spagna. Secondo quanto riporta Arpa regionale, è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni da stasera fino alla mattinata di domani, grazie all’allontanamento verso est del ciclone. Domani pomeriggio, a causa della discesa di una nuova saccatura atlantica a ovest delle Alpi, nuovi temporali sono attesi in formazione a ridosso dell’arco alpino occidentale, in successivo probabile transito sulle pianure. Nuova attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata di giovedì.

Maltempo Piemonte, allagata parte della SS589 nel Torinese

Maltempo Piemonte, forti temporali e show di fulmini a Beinasco

Maltempo Piemonte, forti temporali nel Torinese

Maltempo Piemonte, le immagini del forti temporali che colpiscono il Torinese

Maltempo Piemonte, cresce il torrente Lemina a Pinerolo

Maltempo Piemonte, le immagini del torrente Lemina a Pinerolo

Maltempo Piemonte, il torrente Lemina fa paura a Pinerolo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.