Enorme blackout elettrico in Francia, interrotto il Festival di Cannes

Il sud-est della Francia è al buio per un importante blackout che dalle ore 10 colpisce oltre 160 mila case e il prestigioso festival del cinema di Cannes, nell’ultimo giorno dell’evento mediatico. Lo riferisce la stampa d’Oltralpe, dopo una comunicazione ufficiale arrivata dal prefetto del dipartimento delle Alpi Marittime. “Un grave blackout sta attualmente colpendo la regione delle Alpi Marittime occidentali“, ha annunciato il prefetto del dipartimento su X. L’interruzione sta colpendo “Cannes e le comunità circostanti e sta privando di elettricità 160.000 abitazioni“, ha riportato su X il gestore della rete elettrica Rte (Rete di Trasporto Elettricità).

Secondo fonti della gendarmeria locale, l’interruzione sarebbe stata causata da un incendio, probabilmente doloso, divampato durante la notte in una sottostazione ad alta tensione a Tanneron (Var). La caduta del traliccio dell’elettricità, che è stato segato, e l’incendio, sono dovuti ad atti dolosi, ha appreso franceinfo dalla gendarmeria. Secondo la gendarmeria delle Alpi Marittime contattata da France 3, uno dei due atti dolosi che hanno causato l’interruzione di corrente è stato un “incendio doloso di una sottostazione ad alta tensione” nella città di Tanneron (Var). I tecnici di identificazione dei criminali sono sul posto e la brigata di ricerca di Draguignan ha ripreso i fatti. Per il momento, l’origine del secondo atto doloso rimane sconosciuta.

L’incidente, avvenuto a metà mattinata, interessa diverse città del dipartimento, tra cui Cannes, dove il festival si concluderà alla fine del pomeriggio, con la cerimonia di chiusura e la consegna dei vari premi, tra cui la Palma d’Oro. La proiezione del film Sirât è stata interrotta sulla Croisette al mattino, riferisce Francia 3 Provenza-Alpi-Costa Azzurra, che segnala anche disservizi in città e in stazione ferroviaria. Secondo i giornalisti di franceinfo e France Inter presenti a Cannes e Antibes, i semafori sono fermi dalle 10 del mattino, il che complica il traffico in questi comuni.

Gli organizzatori del blasonato festival della città turistica di Cannes, sulla Riviera francese, hanno subito assicurato che la cerimonia di chiusura nel Palais des Festivals sulla Croisette si svolgerà regolarmente questa sera. Le proiezioni dei film sono state interrotte solo per circa venti secondi prima di riprendere grazie all’utilizzo di un generatore. Questa interruzione dell’energia elettrica nel sud-est della Francia si sta verificando a quasi un mese dal maxi blackout che ha paralizzato per quasi 24 ore la Spagna e il Portogallo, lo scorso 28 aprile.