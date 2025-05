Escursionista scomparso in Valsessera: ricerche in corso

MeteoWeb

È allarme per una persona scomparsa in alta Valsessera, in provincia di Vercelli. I soccorritori si sono mobilitati nella mattinata di oggi, domenica 4 maggio, alla ricerca di un escursionista che non dà più notizie di sé. Al momento le informazioni sono molto scarne. Di certo si sa che è stata avviata un’operazione di ricerca sia via terra che con l’aiuto di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Tra i soccorritori c’è preoccupazione per l’arrivo di piogge e temporali, attesi per il pomeriggio, che potrebbero rendere ancora più difficile le ricerche.

