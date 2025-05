Everest Expedition 2025: la squadra di Dreamers Destination raggiunge la vetta

MeteoWeb

Un altro straordinario capitolo si aggiunge alla storia dell’alpinismo: la squadra di Dreamers Destination Treks & Expedition ha raggiunto con successo la vetta del Monte Everest, Sagarmatha, nella giornata del 18 maggio 2025. La spedizione ha visto come protagonisti alcuni dei più esperti alpinisti e professionisti del settore:

Raj Gurung, veterano delle vette più impegnative del mondo

Phurba Tenjing Sherpa, guida capo

Nima Gyalzen Sherpa, sirdar della spedizione.

La riuscita di un’impresa simile si deve anche al lavoro impeccabile del team di supporto:

Ground Handling: Suraj Gurung, Nirmal Shrestha e Vinod Gurung.

Comunicazioni: Ashok Gurung, che ha garantito il collegamento costante con il team.

Previsioni meteo: Rojita Buddacharya, Davide Peluzzi e Josef Einwaller, che hanno fornito aggiornamenti fondamentali per scegliere il momento ideale della salita.

“Trionfo Storico sul Monte Everest. Grandissime congratulazioni. La nostra squadra ha fatto ancora una volta la storia di Sagarmatha. Thuji Che, Chomolungma per averli abbracciati con bel tempo e calore, garantendo un’ascesa sicura e di successo. Mentre la nostra squadra inizia la discesa verso il campo 2, chiediamo i vostri pensieri e le vostre preghiere per il loro ritorno sicuro. Possano ritornare sani e salvi portando con sé l’orgoglio di questo storico traguardo”, si legge in un post.

Il successo di questa spedizione rappresenta non solo un’impresa sportiva, ma anche un potente simbolo di collaborazione, preparazione e rispetto verso la montagna. Con umiltà e coraggio, la squadra di Dreamers Destination ha dimostrato ancora una volta cosa significhi sognare in grande.