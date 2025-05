La FDA affida il CBER a Vinay Prasad: dalle pratiche mediche alle posizioni sui vaccini Covid

MeteoWeb

Il commissario della FDA Marty Makary ha annunciato che il prof. Vinay Prasad è stato nominato nuovo direttore del CBER (Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Prodotti Biologici) della FDA. “Sono orgoglioso di dare il benvenuto al dr. Vinay Prasad come nuovo direttore del Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Prodotti Biologici della FDA. Con oltre 500 pubblicazioni peer-reviewed e due libri, il dr. Prasad porta con sé il rigore scientifico, l’indipendenza e la trasparenza di cui abbiamo bisogno al CBER: un significativo passo avanti. Benvenuto a bordo, dr. Prasad”.

Vinayak K. (Vinay) Prasad è un ematologo-oncologo e ricercatore sanitario, professore di Epidemiologia e Biostatistica presso l’Università della California, San Francisco (UCSF). È noto per il suo lavoro sulla politica sanitaria, l’evidenza medica e il fenomeno della “reversione medica”, ovvero pratiche mediche adottate senza prove solide e successivamente abbandonate. Prasad è noto anche per le sue critiche schiette a farmaci oncologici, trial clinici e politiche sanitarie. In un post del 2021 paragonò la risposta statunitense alla pandemia di COVID-19 alle prime fasi del regime nazista. Ha avuto posizioni molto critiche sui vaccini COVID-19, insistendo sui rischi di miocardite nei giovani.