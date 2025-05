La “febbre della valle” dilaga, aumentano i casi di una pericolosa malattia segnalata dall’OMS: sintomi lievi, rischi elevati

MeteoWeb

Un improvviso e significativo aumento dei casi di una pericolosa malattia fungina sta preoccupando la comunità scientifica internazionale. La cosiddetta “febbre della valle”, conosciuta scientificamente come coccidioidomicosi, ha registrato un’impennata di infezioni nei primi mesi del 2025, soprattutto negli stati costieri occidentali degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Los Angeles Times. La patologia è causata dal fungo Coccidioides, un microrganismo che prolifera nei terreni desertici disturbati da particolari cicli di siccità e precipitazioni.

Una minaccia sottovalutata

Le infezioni fungine rappresentano una sfida particolarmente complessa per la medicina moderna. A differenza delle infezioni batteriche, i funghi condividono molte caratteristiche cellulari con l’organismo umano, rendendo i trattamenti più difficili e potenzialmente dannosi. I farmaci antifungini attualmente disponibili, infatti, possono danneggiare organi come i reni, con rischi gravi soprattutto per i pazienti più vulnerabili.

Sebbene alcuni funghi offrano benefici per la salute — e ispirino anche universi narrativi come quello della serie The Last of Us — molti altri, se penetrano nell’organismo, possono diventare altamente pericolosi. Tra questi c’è anche Aspergillus, un fungo che può causare gravi patologie polmonari, la cui diffusione è strettamente collegata al cambiamento climatico e all’aumento delle temperature globali.

I numeri dell’emergenza

Nei primi tre mesi del 2025 sono stati segnalati 3.123 casi di febbre della valle, circa il doppio rispetto alla media decennale nello stesso periodo. Gli esperti sanitari, tra cui il professor George R. Thompson della UC Davis, avevano già previsto questo aumento, basandosi sull’andamento climatico degli ultimi anni. La combinazione di prolungate siccità, un inverno piovoso e un’estate secca — come sottolineato anche da Doua Ge Yang, portavoce del Dipartimento della Salute Pubblica della California — crea infatti l’ambiente ideale per la proliferazione del fungo.

Sintomi lievi, rischi elevati

Per la maggior parte delle persone, la febbre della valle si presenta con sintomi simili a quelli di un comune raffreddore o di una lieve influenza, il che rende difficile identificarla tempestivamente. Tuttavia, per i soggetti immunocompromessi — come pazienti oncologici o persone affette da HIV — l’infezione può risultare fatale. La crescente pericolosità di queste infezioni ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a includere il Coccidioides nella sua lista nera di 19 specie fungine per le quali è urgente sviluppare nuovi trattamenti farmacologici.

Una corsa contro il tempo

Mentre le transizioni climatiche continuano a creare le condizioni ideali per la diffusione di queste infezioni, la mancanza di terapie efficaci rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica globale. Gli scienziati chiedono investimenti urgenti nella ricerca antifungina, consapevoli che la prossima emergenza sanitaria potrebbe avere origini nel suolo arido di un deserto.