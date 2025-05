Un fungo distrugge i polmoni, Aspergillus invade le nostre case: “potrebbe uccidere 9 milioni di persone”, chi è a rischio e la data di diffusione

MeteoWeb

Un nuovo allarme lanciato da medici e scienziati mette in luce un pericolo crescente che potrebbe diffondersi in tutto il mondo nei prossimi decenni: si tratta del fungo Aspergillus, responsabile di una grave infezione polmonare chiamata aspergillosi. Sebbene alcuni funghi abbiano impieghi positivi — basti pensare al loro utilizzo nella fermentazione o al celebre Cordyceps, che ha ispirato il mondo post-apocalittico della serie The Last of Us — la maggior parte di essi può rappresentare un serio pericolo per la salute umana. È il caso di Aspergillus, una muffa comune presente in ambienti chiusi, capace di svilupparsi facilmente in abitazioni e strutture urbane.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Independent, Aspergillus può causare gravi problemi respiratori, soprattutto in soggetti con asma o un sistema immunitario compromesso. La preoccupazione principale non riguarda solo Aspergillus, ma l’intero spettro dei patogeni fungini, il cui raggio d’azione si sta ampliando insieme al cambiamento delle condizioni climatiche globali.

Le proiezioni degli esperti

Secondo le proiezioni degli esperti, entro il 2100 Aspergillus potrebbe estendere la propria diffusione del 77%, mettendo a rischio circa 9 milioni di persone solo in Europa. Le implicazioni sanitarie sono enormi: “parliamo di centinaia di migliaia di vite, con spostamenti continentali nella distribuzione delle specie”, ha dichiarato van Rhijn. “Tra cinquant’anni, ciò che cresce e da cosa ci si infetta sarà completamente diverso”.

Il messaggio degli scienziati è chiaro: è necessario agire ora, non solo per salvare il pianeta, ma anche per prevenire nuove crisi sanitarie globali. L’era dei funghi patogeni sta iniziando, e il futuro potrebbe essere molto più pericoloso di quanto immaginiamo.

Le possibili soluzioni

Per fronteggiare la minaccia crescente rappresentata da Aspergillus e da altri funghi patogeni, medici e ricercatori propongono un approccio coordinato su più fronti. In primo luogo, è fondamentale investire in sistemi di monitoraggio ambientale che rilevino precocemente la presenza di spore fungine, specialmente in ambienti chiusi come ospedali, scuole e abitazioni. In parallelo, si richiede un rafforzamento delle misure di prevenzione, inclusa la promozione di materiali edilizi antimuffa e una maggiore ventilazione degli spazi urbani.

Sul piano medico, è urgente potenziare la ricerca per lo sviluppo di nuovi antifungini, oggi ancora troppo pochi rispetto alla varietà e alla resistenza di questi microrganismi. Solo unendo scienza, prevenzione e governance internazionale sarà possibile contenere questa silenziosa ma crescente emergenza.