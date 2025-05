La fine dell’Universo: potrebbe spegnersi prima del previsto

MeteoWeb

La visione del futuro dell’universo ha ricevuto una scossa significativa grazie a un recente studio che prevede una fine del cosmo molto più rapida di quanto pensassimo. Secondo i ricercatori olandesi dell’Università di Radboud, l’universo potrebbe terminare circa 10¹⁰²² anni prima rispetto alle previsioni precedenti. Se volessimo esprimerlo in termini umani, è come se ci dicessero che dovremmo aspettarci di vivere per altri 50 anni, solo per scoprire di avere meno di un trilionesimo di trilionesimo di secondo prima della nostra imminente fine. Sebbene le cifre siano estremamente lontane e difficili da concepire, la scoperta offre nuove prospettive sull’evoluzione del nostro universo e sul mistero della radiazione di Hawking.

La Radiazione di Hawking

Per comprendere questa nuova previsione, è necessario esplorare la teoria della radiazione di Hawking, proposta dal fisico britannico Stephen Hawking nel 1974. Secondo questa teoria, i buchi neri, a causa delle leggi della meccanica quantistica e della relatività generale, emettono una piccola quantità di calore che li fa perdere massa nel tempo. Questo fenomeno si verifica grazie alla creazione di coppie di particelle virtuali vicino all’orizzonte degli eventi di un buco nero, con una particella che cade all’interno e l’altra che sfugge sotto forma di radiazione.

Tradizionalmente si pensava che la radiazione di Hawking fosse limitata all’orizzonte degli eventi, ma una nuova ricerca suggerisce che questa radiazione possa verificarsi anche lontano dal buco nero. Gli scienziati hanno scoperto che la curvatura dello spaziotempo, causata dalla forza gravitazionale, può generare particelle a distanze significative dal buco nero, modificando così la nostra comprensione della radiazione di Hawking.

La decadenza dell’Universo

Il nuovo studio ha esteso il modello della radiazione di Hawking non solo ai buchi neri, ma anche agli altri oggetti stellari, come le stelle di neutroni e le nane bianche, che si pensava avessero una vita molto più lunga. I ricercatori hanno scoperto che anche queste strutture subiscono un processo di evaporazione simile a quello dei buchi neri, ma con tempistiche significativamente più brevi. Le stelle di neutroni e i buchi neri di massa stellare impiegheranno circa 10⁶⁷ anni a evaporare, mentre le nane bianche, che erano considerate gli oggetti più longevi dell’universo, finiranno di decadere in soli 10⁷⁸ anni, ben prima dei 10¹¹⁰⁰ anni previsti in passato.

Questa scoperta ha enormi implicazioni per la nostra comprensione della fine dell’universo. Se gli oggetti più resistenti al decadimento come le nane bianche non sono così immortali come si pensava, l’intero universo potrebbe affrontare una “evaporazione” molto più rapida di quanto immaginato.

Possibili “fossili” da Universi precedenti

Un aspetto affascinante della ricerca riguarda la possibilità che l’universo attuale possa contenere i resti fossili di stelle provenienti da universi precedenti. Secondo i ricercatori, se i tempi di vita di oggetti come le stelle di neutroni e le nane bianche sono simili, la loro evaporazione potrebbe lasciarci tracce di materia risalente a cicli cosmici passati. In altre parole, se la durata tra 2 universi successivi fosse inferiore a circa 10⁶⁸ anni, potremmo essere in grado di rilevare i “fossili” di universi che ci hanno preceduto.

Questa ipotesi si basa sull’assunto secondo cui le stelle di neutroni, una volta raggiunta una massa critica, esplodano, lasciando tracce di ciò che era esistito prima. Tuttavia, i ricercatori avvertono che le lunghe tempistiche e le incertezze sui fenomeni cosmici rendono difficile predire se tali fossili possano essere effettivamente rilevati.

L’evaporazione della materia cosmica

Anche se il nostro universo potrebbe decedere molto prima di quanto immaginato, gli scienziati sottolineano che queste scadenze riguardano periodi di tempo incredibilmente lunghi. Ad esempio, oggetti come il corpo umano o la Luna impiegherebbero circa 10⁹⁰ anni a decadere completamente. Naturalmente, ci sono altri fattori che accelerano la disintegrazione di corpi più vicini a noi, ma per gli oggetti cosmici più massicci, i tempi rimangono spaventosi nella loro vastità.

“Con domande come queste, vogliamo comprendere meglio la teoria e, forse un giorno, risolvere il mistero della radiazione di Hawking“, ha dichiarato uno dei ricercatori, Walter D. van Suijlekom.

Una sfida alla nostra comprensione dell’evoluzione cosmica

La previsione di una fine accelerata dell’universo non è solo un’osservazione affascinante, ma una sfida alla nostra comprensione dell’evoluzione cosmica. Se confermata, questa ricerca potrebbe cambiare radicalmente la nostra visione di ciò che ci attende nel lontano futuro. Fortunatamente, non abbiamo motivo di preoccupazione, ma la scoperta sottolinea come, anche nella scienza, le certezze possano essere scosse e ripensate in modo radicale.

L’articolo completo della ricerca è stato accettato dal Journal of Cosmology and Astroparticle Physics e pubblicato su arXiv.