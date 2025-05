Forte maltempo in Piemonte, Pinerolo imbiancata dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il minimo barico, ieri sulla Francia, ha valicato l’arco alpino ed ora è posizionato tra Piemonte e Liguria: mentre i fiocchi di neve sono scesi fino a quota 1.500 metri, forte maltempo ha colpito in particolare la zona di Pinerolo, nel Torinese, dove un temporale con grandine ha imbiancato strade e tetti. L’instabilità sarà più accentuata nel pomeriggio e sulle aree alpine e pedemontane a Nord del Po, come riporta Arpa Piemonte.

