Gatto impiccato a Pistoia, AIDAA offre taglia da 1.500 euro: “incentivo per rompere il silenzio”

MeteoWeb

“Mentre proseguono le indagini per scoprire l’autore o gli autori dell’impiccagione del gatto avvenuta nei giorni scorsi a Pistoia. Dopo il ritrovamento dell’animale si è sollevata una ondata di indignazione generale ma come spesso accade in questi casi il rischio vero è che dopo alcuni giorni di clamore generale non si arrivi ad individuare i responsabili e nel giro di pochi giorni la vicenda finisce nel dimenticatoio. Ora a dare un impulso alle indagini interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che annuncia l’istituzione di una taglia di 1.500 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale alle autorità giudiziarie o di polizia aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva il responsabile”. E’ quanto si legge in un comunicato.

“Sia chiaro che non intendiamo sostituirci a nessuno – scrivono gli animalisti- ma il nostro vuole essere un incentivo alla gente che ha informazioni e non le rivela o per paura o perché intenta a farsi gli affari propri. Un incentivo e nulla più”.