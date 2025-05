Gatto ucciso e appeso a un’auto: orrore e indignazione, AIDAA offre taglia da 1.000 euro per trovare i responsabili

MeteoWeb

“Orrore allo stato puro. Non si può definire in altro modo quanto successo lunedì 5 maggio a Salice Salentino in provincia di Lecce dove un gatto dopo essere stato ucciso barbaramente è stato appeso con un gancio alla parte posteriore di un’auto parcheggiata. Ad accorgersi dell’accaduto la padrona della vettura che ha denunciato il fatto ai carabinieri.nella serata di martedi 6 maggio. Sulla vicenda resa nota sui social dalla presidente dell’Associazione San Francesco Amico degli animali di Salice Anna Maria Pascalinu Littaprato interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che parla di imbarbarimento generale e di situazione fuori controllo. Gli animalisti annunciano la presentazione di una denuncia e hanno istituito una taglia di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formale rilasciata a norma di legge presso le autorità di polizia permetterà di individuare e far condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tale atto barbaro e criminale”. E’ quanto si legge in una nota dell’AIDAA.