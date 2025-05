Google celebra la Luna “a metà”: Doodle dedicato all’Ultimo Quarto

MeteoWeb

Oggi Google ci sorprende con un Doodle interattivo che guarda al cielo notturno: protagonista è la fase lunare dell’Ultimo Quarto, anche se ufficialmente si verificherà il 20 maggio. Un piccolo anticipo astronomico, che serve però a celebrare l’ultima Luna “a metà” del mese di maggio, un modo poetico e giocoso per chiudere il ciclo lunare con stile.

Il Doodle, intitolato “Rise of the Half Moon”, è un minigioco a tema astronomico: una sfida a carte contro la Luna stessa. I giocatori devono associare correttamente le varie fasi lunari per guadagnare punti e, se riescono a battere la Luna nel suo stesso gioco, ottengono delle wildcard, bonus speciali che premiano la conoscenza del ciclo lunare. Il gioco cambia ogni mese con grafiche e riferimenti stagionali: questa volta, il contesto è quello della Flower Moon, la Luna piena di maggio, così chiamata perché coincide con il periodo di massima fioritura primaverile.

Le fasi lunari: un viaggio ciclico tra luce e ombra

Il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni e si articola in 8 fasi principali: Luna Nuova, Luna Crescente, Primo Quarto, Gibbosa Crescente, Luna Piena, Gibbosa Calante, Ultimo Quarto e Luna Calante. Ognuna rappresenta una diversa combinazione tra la posizione del Sole, della Terra e della Luna.

La fase dell’Ultimo Quarto, protagonista del Doodle, segna un momento di transizione. La Luna appare visibile per metà (la parte sinistra, se osservata dall’emisfero Nord) e si sta avviando verso la Luna Nuova. È un simbolo spesso associato alla riflessione e al rilascio: si guarda indietro a ciò che è stato e ci si prepara al nuovo ciclo.

Il fascino della Luna, tra scienza e gioco

Google ha scelto di legare scienza e intrattenimento con un tocco di creatività. La sfida a carte contro la Luna invita gli utenti di tutte le età a familiarizzare con i concetti astronomici in modo accessibile e divertente. Se la scienza lunare può sembrare astratta, il gioco la rende concreta.