La Luna dei Fiori: un evento celeste carico di significato e bellezza

La notte del 12 maggio 2025, i cieli dell’emisfero settentrionale saranno illuminati dalla “Luna piena dei Fiori”, la seconda luna piena della primavera. Questo plenilunio prende il nome dalla tradizione dei nativi americani, i quali identificavano le fasi lunari in base ai cambiamenti stagionali. Il mese di maggio è tipicamente caratterizzato da una ricca fioritura, da cui il nome evocativo della luna piena.

Quando e come osservare la Luna dei Fiori

La Luna raggiungerà la sua fase plenilunio alle 18:55 ora italiana di lunedì 12 maggio. Il momento più suggestivo per osservarla sarà al tramonto, quando sorgerà sull’orizzonte orientale. La visione della Luna all’alba o al tramonto è particolarmente affascinante grazie all’effetto ottico che la fa apparire più grande e colorata, spesso di un caldo arancione dorato, dovuto alla rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre.

Per apprezzarla al meglio, si consiglia di cercare un punto di osservazione elevato, come una collina o un terrazzo, oppure un’area priva di ostacoli visivi a Est, come una spiaggia o un campo aperto. Non è necessario alcuno strumento ottico per ammirarla, ma binocoli o piccoli telescopi possono offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, permettendo di esplorare crateri e le antiche distese laviche visibili sulla superficie lunare.

Origini e nomi della Luna piena di maggio

Il nome “Luna dei Fiori” è solo uno dei tanti appellativi tradizionali dati a questa luna piena. Secondo EarthSky, è conosciuta anche come “Luna della semina” e “Luna del latte”, nomi che richiamano le attività agricole e pastorali tipiche del mese di maggio in molte culture del mondo.

Queste denominazioni derivano da tradizioni orali tramandate per secoli da popolazioni native e rurali, che utilizzavano le fasi lunari come calendario naturale per scandire i ritmi della vita e della terra.

La Luna piena nel ciclo dell’anno

Quella del 12 maggio sarà la 5ª luna piena del 2025. In un anno solare (365,24 giorni), il ciclo lunare (di circa 29,53 giorni) permette normalmente l’osservazione di 12 lune piene. Tuttavia, a volte, un anno può contenere 13 Lune piene, come è successo nel 2023 e accadrà nuovamente nel 2028.

Nel 2024, invece, si sono verificate 3 Superlune (quando la Luna è più vicina alla Terra) e 2 eclissi lunari totali, conosciute come “Lune di Sangue”. La prossima eclissi lunare è attesa per il 7-8 settembre 2025.

Prossimo appuntamento: la Luna delle Fragole

Dopo la Luna dei Fiori, l’11 giugno 2025 sarà il turno della Luna piena delle Fragole, che segnerà l’ultima Luna Piena della primavera astronomica nell’emisfero Nord (e dell’autunno nell’emisfero Sud). Il solstizio d’estate arriverà poco dopo, il 21 giugno 2025.